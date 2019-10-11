2019-10-11T23:06:01+03:00
Общество

Ошеломительный успех: жительница Новороссийска прошла слепые прослушивания на шоу «Голос-8»

Елизавета Шалуба решила во второй раз покорить конкурс и завоевать победу [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: кадр из видеовыступления.Фото: кадр из видеовыступления.
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Стартовал новый сезон одного из самых популярных вокальных конкурсов на телевидении «Голос-8». Правда, в этот раз в шоу мы увидим подросших участников детской версии «Голоса», которые вновь вернулись на сцену, ради победы.

Среди тех, кто решил вновь покорить жюри, - 19-летняя Елизавета Шалуба из Новороссийска. Она участвовала во втором сезоне «Голос - дети». Тогда совсем юная исполнительница выбрала очень сложную песню Эдит Пиаф «Non Je Ne Regrette Rien». Не каждый профессионал рискнет, но Лиза решила попытаться. Но, увы, никто из наставников не повернулся, девушка уходила со слезами на глазах. Но поражение в конкурсе ее не сломило. Все эти годы Елизавета «оттачивала» свое мастерство и до идеала доводила свой вокал, чтобы спустя 4 года вновь заявить «Я могу!».

- Я участвовала во втором сезоне «Голос - дети», но тогда я вокалом профессионально не занималась, - рассказала Елизавета. - Но ко мне не повернулись, и я много плакала. На тот момент я сильно расстроилась, эмоции зашкаливали. За эти годы у меня сформировался другой подход, более хладнокровный.

Лиза участвовала в шоу в 2015 году.

Лиза участвовала в шоу в 2015 году.

В этот раз выбор Елизаветы пал на песню «Романс» группы «Пицца» и, стоит сказать, очень удачно. Буквально через пару секунд к девушке повернулся Сергей Шнуров, а еще через пару мгновений и Константин Меладзе. Когда Елизавета взяла высокие ноты, красную кнопку нажала Полина Гагарина, не устоял и Валерий Сюткин.

Елизавета Шалуба. «Романс». Голос 8. Слепое прослушивание. Видео: 1tv.ru.

После окончания выступления Елизавете еще долго рукоплескал весь зал.

- Молодец! Молодец! - скандировали зрители.

Познакомившись с кудрявой красавицей, жюри тут же перешли в наступление.

- Почувствовали спиной, что вы кайфуете на сцене! - обратилась Полина Гагарина к девушке.

- Хочу отметить, что я почувствовал первый, - начал борьбу за Елизавету Сергей Шнуров.

- Как только я повернулся, вы стали петь лучше, - подключился Константин Меладзе. - Я восхищен!

- Вы умеете рассказывать историю через песню. Я могу научить вас делать это лучше, - добавил Валерий Сюткин.

Борьба на этом не закончилась - певцу тут же ответил Шнур.

- Валерий может научить вас рассказывать истории, но их никто не будет слушать, - заявил он.

- Все, кто работает со мной, очень удачно выходят замуж! - заманивал к себе Константин Меладзе. И именно в его команду отправилась Елизавета.

Главная поддержка девушки - ее семья.

Главная поддержка девушки - ее семья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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