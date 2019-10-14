В Краснодаре 5 ноября торжественно закроют сезон фонтанов

Краснодарские фонтаны скоро уйдут на зимние каникулы. Их официальное закрытие запланировано на начало ноября.

- Фонтаны в городе торжественно запускают в апреле - во всех округах проходят праздники. Тоже самое будет и во время их закрытия их на зиму. Завершение сезона фонтанов пройдет торжественно, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в администарции Краснодара. – Водные чаши обычно выключаем на зиму после Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.

В этом году фонтаны закроют 5 ноября. А снова они заработают в апреле. Всего в Краснодаре 11 муниципальных фонтанов. А также три водных чаши, которые возвели застройщики и жилых комплексах.

Городские фонтаны: в Чистяковской роще, в парке «Городской Сад», в сквере Дружбы народов, на Казачьей площади возле здания ЗСК, в сквере Жукова, возле Дома книги, у Александровской арки, на Бульваре Платановом в Юбилейном микрорайоне, в сквере «Фестивальном», плоскостной светомузыкальный на Главной городской площади, каскадный рядом с кинотеатром «Аврора».