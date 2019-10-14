"Кидали кошки и взрывали мосты": на Кубани пакистанский спецназ обменялся опытом с российскими военными

50 бойцов специального назначения приехали из Пакистана в Россию в рамках программы «Дружба». Этому проекту Министерства обороны нашей страны и военному ведомству Исламской Республики уже четыре года. Спецназ двух государств перенимает опыт друг друга и почти две недели вместе участвует в учениях, в которых каждому есть, что показать. Кстати, в рамках международного сотрудничества, армия России также взаимодействует с Египтом, Индией, Китаем, Монголией, Казахстаном и другими странами.

Пакистанские военныеФото: Александр Харланов

В 2016 году российских военных принимали у себя пакистанцы, сейчас же они приехали в нашу страну с ответным визитом.

Российско-пакистанские военные учения «Дружба-2019» прошли на полигоне в Краснодарском крае. Вместе с иностранными бойцами в них участвовали и 50 военнослужащих подразделения спецназа 49 армии Южного военного округа.

Везти с собой снаряжение и полный боекомплект гостям не пришлось – всем необходимым их снабдила принимающая сторона. А палаточный лагерь, который разбили для пакистанского спецназа, оборудовали даже молельной комнатой – чтобы в гостях бойцы чувствовали себя как дома.

Старт учениям дали с поднятия флагов двух государств и возложения цветов к памятнику воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

Пакистанские военныеФото: Александр Харланов

- Учение «Дружба-2019» очень важное для нас мероприятие. Мы рады обмену профессиональным опытом военнослужащих наших стран, а также укреплению сотрудничества в военной сфере между подразделениями спецназа России и Пакистана, - сказал военный атташе посольства Пакистана в России по вопросам обороны бригадный генерал Мухаммад Ирфан Хан.

- Совместное учение направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран, - сообщил и командующий 49 общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Михаил Зусько. - За две недели мы обменяемся друг с другом опытом при посадке личного состава и грузов в вертолет. А также проведем десантирование в тыл условного противника, выявим и уничтожим незаконные вооруженные формирования с применением различных технических средств разведки. Завершится учение проведением показного занятия по совместным действиям военнослужащих Вооруженных сил России и Исламской Республики Пакистан по уничтожению членов террористической организации.

Старт учениям дали с поднятия флаговФото: Александр Харланов

Всего в российско-пакистанских учениях задействованы более 100 военнослужащих. За две недели бойцам спецназа предстоит отработать взаимодействие при выполнении широкого спектра задач: уничтожить условных противников при ведении разведывательно-поисковых и засадных действий с применением авиации и технических средств разведки.

ВЗРЫВЧАТКУ ДЕЛАЮТ САМИ

Рано утром к полигону стягиваются военные. День инженерно-саперной подготовки решено посвятить тому, как работает российский спецназ.

Военным показывают, какие взрывные устройства есть в российской армииФото: Александр Харланов

- Покажем гостям, как из буквально подручных средств наши военные могут изготовить взрывчатку, как мы ищем мины и как закладываем взрывные устройства, - поясняет перед стартом учений начальник инженерной службы 49 армии ЮВО полковник Роман Бессмертный.

Взрывные устройства - на столеФото: Александр Харланов

Вместе с российскими военными пакистанцы разделятся на три группы и расходятся по точкам – полигон разбит на несколько частей и каждая команда отработает поставленные перед ней задачи.

Прежде, чем приступить к практическим занятиям, гостям рассказывают о том, какие взрывные устройства и техника есть на вооружении Минобороны России. А помогают лучше понять друг друга переводчики военного университета.

Кошки кидали как российские военные...Фото: Александр Харланов

За тем, что происходит на полигоне, гости внимательно следят. Пока одна группа изучала взрывчатку, другая кидала кошки – специальные крюки на веревке, с помощью которых наши военные расчищают минные поля. Когда задание выполнено, приступают к поиску взрывных устройств металлоискателями. В финале занятий бойцы подрывают бревно из тех устройств, которые сделали сами. По плану учений бревно – это одно из перекрытий моста, которое необходимо подорвать, чтобы перекрыть доступ условному противнику.

Так и пакистанскиеФото: Александр Харланов

Когда оно взлетело на воздух, пакистанские военные зааплодировали - как четко все рассчитано и сделано.

Работа с металлоискателемФото: Александр Харланов

- У нас с вами разная система подготовки, но в то же время в целом много схожего в тактических действиях, - поделился один из пакистанских военных. - Мы больше работаем уже с готовыми бомбами, а вы можете из подручных материалов создать взрывное устройство. А еще у вас надежные и неприхотливые автоматы. У нас на вооружении находятся АК-47, и в высокогорной местности только российское оружие выдерживает перепад температур.

С помощью кошек наши военные расчищают минные поляФото: Александр Харланов

Кстати, в рамках учений иностранный спецназ с интересом ознакомился и с другим российским новейшим стрелковым оружием - АК- 74 ОСВ. Российские военные также показали своим заграничным коллегам и специальную снайперскую винтовку ВСС-М, а также бесшумный автомат АС «Вал», пистолет Макарова и новейшие оптико-электронные приборы разведки.

Иностранцам показывают, как российский спецназ работает со взрывчаткойФото: Александр Харланов

ОСВОБОДИТЬ ЗАЛОЖНИКОВ

Вместе с российскими военными спецназ Пакистана отработал и действия по освобождению заложников, которых взяли в плен условные боевики. Установка была такая: предполагаемые террористы забаррикадировались в заброшенном здании и удерживают в нем людей. Задача бойцов провести разведку и освободить заложников так, чтобы никто из них не пострадал.

Взрыв бревнаФото: Александр Харланов

Действовали военные двух государств сообща. И пакистанские бойцы смогли испытать в деле российское вооружение и экипировку.

После того, как провели разведку, начался штурм здания. Счет идет на минуты, поэтому спецназ работает быстро и слаженно. Освободив заложников, бойцы специального назначения приступают к полной зачистке здания.

Российско-пакистанские учения "Дружба"Фото: Александр Харланов

В 2016 году боец подразделения спецназа 49 армии Южного военного округа Антон М. был в числе тех, кто уже ездил в Пакистан в рамках обмена опытом.

Высадка спецназаФото: Александр Харланов

- У нас много схожего в тактических действиях, - рассказал Антон М. - Правда, преимущественно пакистанские военные работают в городских условиях, основной акцент делают на штурм зданий и освобождение заложников. Мы же еще работаем и в тылу противника. Поэтому когда были в Пакистане в рамках «Дружбы», показали своим коллегам, как действуем в лесной и горной местности.

Военные высаживаются из вертолетаФото: Александр Харланов

НАСЫЩЕННАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Кроме того, что гости много времени проводили в полях, для них в России подготовили и насыщенную культурную программу. Так пакистанские военные побывали на концерте местных творческих коллективов, съездили в музей российской истории и увидели развод казачьего караула в Краснодаре. А еще иностранный спецназ сыграл в футбол с российскими военными.

В один из дней учений пакистанские военные поучаствовали в присяге юнармейцевФото: Александр Харланов

И побывал на торжественном вручении значком юнармейского движения школьникам.