«Мы боимся, что дети заразятся туберкулезом!»: Родители учащихся в школе Кореновска обратились в прокуратуру

Тревогу забили родители семиклассников школы №17 в Кореновске, когда узнали, что вместе с их чадом учится мальчик, зараженный туберкулезом.

- На сколько мы знаем, подросток жил вместе с отцом, с мамой они в разводе, - рассказывают обеспокоенные родители на условиях анонимности. - В конце августа папа умер, как выяснилось, от туберкулеза. При этом подросток продолжал посещать уроки вместе с нашими детьми. На учете он не состоял и ходил в школу до того момента, пока ситуация не стала известна всем родителям.

Фото: instagram.com/korenovsk_today

На прошлой неделе школу закрыли на санобработку - в помещениях работали сотрудники эпидслужб в специальной защитной одежде. Именно снимки с ними, появившиеся в соцсетях, еще больше напугали родителей.

Фото: instagram.com/korenovsk_today

- Вот только в школе нам не спешат ничего объяснять. Собраний никаких не проводили. Лишь сказали, что на занятия каждый ребенок должен принести справку о всех сделанных прививках, положенных по возрасту, - добавляют родители. - Мы переживаем, что наши дети заразятся, боимся отпускать их на уроки.

Фото: instagram.com/korenovsk_today

В администрации Кореновского района «КП» - Кубань» прокомментировать произошедшее не смогли, сославшись на то, что не компетентны в этом вопросе. Оперативно связаться с представителями местного управления образования не получилось, зато удалось дозвониться до директора учебного заведения.

- По поводу дезинфекции - неправда! - заявила «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель школы Наталья Мищенко. - Мы просто генералим школу. Такие уборки мы периодически устраиваем. Занятий сегодня не было, но уже завтра, 15 октября, они будут возобновлены.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», мальчик, у которого обнаружили страшный диагноз, в школу не ходит, сейчас он госпитализирован.

- Оснований для закрытия учебного заведения нет, - пояснил источник в правоохранительных органах.

НА ЗАМЕТКУ

По словам специалистов, опасность туберкулеза заключается в том, что болезнь может целый год протекать скрытно. О наличии заболевания зачастуюне догадываются как носители, так и их окружение. Симптомы у него очень абстрактные: усталость, сонливость, потливость, небольшая повышенная температура.