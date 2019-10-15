Бабье лето на Кубани: Синоптики рассказали, сколько дней будет тепло

Краснодарский край отличается переменчивой погодой. Теплые деньки в начале осени для края обычное явление. А в середине октября, вслед за резким похолоданием, солнечную погоду, при которой воздух прогревается выше 20 градусов, обычно называют бабьим летом. И многих интересует, на сколько дней к нам вернулось тепло, и когда снова доставать из шкафов шапки и теплые куртки?

По данным синоптиков, теплая погода будет радовать жителей Кубани до конца недели.

- Сильных холодов не ждём. Ближайшие пять дней будет теплая и сухая погода. 15 октября в Краснодарском крае без осадков, ночью и утром туман. Днем воздух прогреется до 24 градусов, ночь похолодает до 8. 16 и 17 октября в крае также будет сухо. Температура воздуха будет достигать 22-25 градусов, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник Краснодарского гидрометцентра Андрей Бондарь.

Также главный синоптик края добавил, что по утрам возможны туманы. Белая пелена появляется из-за резких перепадов температур. Если ночью температура будет опускаться до 8 градусов, то к обеду столбик термометра может подниматься до 23.

ПРИМЕТЫ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Существует несколько вариантов народной приметы о бабьем лете. Одна гласит, что бабье лето – это период тёплой и сухой погоды в сентябре или начале октября. И приходить оно может и дважды, и трижды – главное, чтобы теплая погода держалась на протяжении трех-пяти дней. Судя по другой примете, бабье лето осенью наступает лишь один раз. И распознать его можно по летающим в воздухе паутинам. Объединяет эти две версии одно – бабье лето приходит после периода похолоданий.

Специалисты настороженно относятся к аномалиям природы.

- В дни бабьего лета легче подцепить простуду. Еще в такую погоду возможны головные боли, перепады давления, усталость. Когда холод приходит постепенно, организм самостоятельно берет курс на утепление и легче переносит изменения, - пояснила «Комсомолке» терапевт Ольга Большакова.

Также переменчивой погоды опасаются дендрологи. Они отмечают, что скоро снова похолодает, а если к этому времени на деревьях успеют раскрыться почки, то они просто замерзнут, и весной цветения уже не будет.