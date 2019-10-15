«Бабушка плакала!»: В Краснодаре женщина вытащила из паспорта пенсию 81-летней старушки

Инцидент произошел 14 октября на одном из почтовых отделений в Краснодаре. 81-летняя женщина пришла за пенсией. Когда получила деньги, положила их в паспорт. Но старушка не заметила, что возле неё крутилась в добыче за деньгами подозрительная женщина.

- Моя бабушка положила пенсию в паспорт. Женщина, которая стояла в очереди, попыталась вытащить купюры. Получилось у нее только со второго раза. Бабушке 81 год. Она даже не предположила, что кто-то рядом может украсть деньги. Представляете ее шок и расстройство, она плакала! - рассказала в соцсетях родственница пенсионерки.

Кража на почте в Краснодаре .

Момент преступления попал в объективы камер видеонаблюдения, установленных на почте. На кадрах видно, что злоумышленница, прикрыв руку листом бумаги, вытянула несколько купюр из паспорта пенсионерки, пока та разговаривала с оператором. После этого женщина спешно покинула почтовое отделение. Сейчас воровку разыскивает полиция.

- Следственно-оперативной группой был проведён осмотр места преступления. По факту кражи у пенсионерки 25 тысяч рублей возбуждено уголовное дело о краже. Ей грозит до 5 лет лишения свободы. Проводится необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание злоумышленницы, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.