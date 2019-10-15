Выбери «Мисс транспорт» Краснодара

Такого конкурса в Краснодаре еще не было. Впервые за всю историю города в столице Кубани выберут «Мисс транспорт». Это конкурс среди кондукторов, водителей, инженеров, которые трудятся в сфере перевозок.

Конкурс «Мисс транспорт» проводит Электронный билет Кубани, и вместе с «Комсомольской правдой» выбирает сразу нескольких победительниц.

Победительницы будут сразу в нескольких номинациях.

По итогам Инстаграм-голосования, которое уже идет на официальной странице конкурса. А также выберем трех участниц от «Комсомольской правды».

А уже в конкурсе на сайте «КП» будет несколько победительниц. Три девушки, которые наберут больше всех голосов в нашем конкурсе, получат дипломы победительниц и подарки от нашего партнера - магазина галантереи и аксессуаров «Мир платков».

Голосование закончится 24 октября в 00:00. Итоги конкурса мы подведем 25 октября в 20:00 в краснодарском клубе на улице Красноармейской, 64.