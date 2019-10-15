2019-10-15T17:50:26+03:00
Дом. Семья

«Дали время - неделю, потом кошку усыпят»: сотрудники супермаркета в Сочи собрались избавиться от Муси, если ее никто не заберет

То, что возле магазина ходит кошка, не нравится начальству супермаркета
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Муся очень ласковая кошка и любит, когда ее чешут за ушком. Фото: vk.com/mjgkieserdcaМуся очень ласковая кошка и любит, когда ее чешут за ушком. Фото: vk.com/mjgkieserdca
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К одному из сочинских супермаркетов серо-белая кошка прибилась еще в сентябре. Сотрудники магазина назвали ее Мусей и стали подкармливать. Сама кошка оказалась очень ласковой, она всегда терлась о ноги покупателей и просилась на руки, чтобы ее погладили. Но когда о животном узнало руководство супермаркета, немедленно потребовало избавиться от Муси.

Одна из продавщиц обратилась к волонтерам, чтобы помогли подыскать кошке дом.

- Для Муси дали срок – неделю, если ее никто не заберет, кошку собираются усыпить, - рассказывают в группе помощи бездомным животным «Мягкие сердца». – Муся совершенно не приспособлена к жизни на улице, видно, что она домашняя кошка. Но ее выбрасывать не будут, ее могут усыпить. Мы сейчас ищем любые варианты передержки этого животного, желательно, конечно, бесплатной.

Однако срок, который выставили для Муси, уже прошел. Но волонтеры попросили еще неделю, чтобы подыскать кошке дом. Больше держать в супермаркете ее не будут.

Мусю собираются усыпить, если ей не найдут дом.

- Муся стерилизованная, обработанная от паразитов, ей сделана специальная сыворотка от вирусов, - рассказывают волонтеры. – Только она никак не может найти заботливых хозяев, которые будут любить ее, а не думать о том, чтобы усыпить.

Муся. Фото: vk.com/mjgkieserdca

Муся. Фото: vk.com/mjgkieserdca

У Муси даже есть куратор – девушка Полина, которая сейчас активно ищет кошке дом, и каждый вечер приходит к дверям супермаркета, чтобы проверить – на месте ли ее подопечная. Забрать к себе кошку Полина не может, кроме Муси девушка курирует еще нескольких животных, а часть и вовсе живет у нее дома, пока им не найдутся новые хозяева. Чтобы Мусю не усыпили, ей срочно нужен новый дом. Чтобы забрать ее, звоните по номеру 8-918-303-11-83.

ИСТОЧНИК KP.RU

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