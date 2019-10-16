2019-10-16T14:05:21+03:00
Общество

Анапа бьет температурный рекорд 45-летней давности

Температура воздуха на курорте прогрелась до 26 градусов
Ольга СУХОВА@kp_kuban
Поделиться:
На пляже в Анапе до сих пор есть люди, многие даже купаютсяНа пляже в Анапе до сих пор есть люди, многие даже купаютсяФото: Евгения ОСТРАЯ
Изменить размер текста:

В Анапе хоть и стало в разы меньше туристов, пляжи совсем не опустели. Люди до сих пор купаются в море и ходят в майках и шортах. На главном детском курорте стране в октябре тепло, как никогда.

- 16 октября ожидаем температурного максимума в Анапе, - сообщил сайту «КП»-Кубань» главный метеоролог Краснодарского края Андрей Бондарь. – Конкретных прогнозов по каждому городу мы не даем, но вот на территории от Тамани до Джубги в этот день 19-24 тепла, местами – до 26 градусов. Вполне возможно, что Анапа побьет температурный рекорд этого дня. Ведь так тепло было только 16 октября 1974 года, когда воздух прогрелся на курорте до 24, 9 градусов тепла. В этот же раз ожидается до +26.

То есть так жарко, как сейчас, в Анапе было 45 лет назад. Хотя сами синоптики не торопятся ставить рекорды. Говорят, что был год, когда в октябре на курорте было 35, 5 тепла. Практически как летом! Но несмотря на это, нынешний второй месяц осени считается очень теплым. Например, 3 октября в Анапе было 30, 3 тепла. Так что бабье лето в Краснодарском крае затянулось и пока не собирается сдавать позиции.

Кстати, обычно температурные максимумы синоптики фиксируют в 15:00 – 16:00 часов. Именно к этому времени воздух максимально прогревается. Что же до температуры воды в Черном море, то оно стало прохладнее – 19 градусов. Хотя купаться в нем все еще можно – вода не такая еще и холодная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бабье лето на Кубани: Синоптики рассказали, сколько дней будет тепло

Краснодарский край отличается переменчивой погодой. Теплые деньки в начале осени для края обычное явление. А в середине октября, вслед за резким похолоданием, солнечную погоду, при которой воздух прогревается выше 20 градусов, обычно называют бабьим летом. И многих интересует, на сколько дней к нам вернулось тепло, и когда снова доставать из шкафов шапки и теплые куртки? (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Судмедэксперт о "пьяном мальчике": 0,51 промилле для ребенка - это столовая ложка водки
Эдуард Туманов прокомментировал Николаю Варсегову трагический случай в Кировской области. 6-летнего мальчика насмерть сбил полицейский. Спустя 4 месяца в крови ребенка нашли алкоголь
Объявлены номинанты международного культурного фестиваля «Русский Рим» в 2019 году
Стали известны кандидаты в лауреаты международного культурного фестиваля «Русский Рим» в 2019 году. Церемония награждения традиционно пройдет 8 ноября в легендарном Палаццо Поли в зале Данте
Новости 24
«Ахун, ты ли это?»: житель Адыгеи встретил на дороге леопарда
На Кубани алиментщица осталась без квартиры
ВТБ профинансирует строительство ЖК «Панова Парк» в Самаре
Сочинца, стрелявшего в своего знакомого из-за оскорбления, осудили на 6,5 лет
На Кубани гадюка в стойке проехала на капоте автомобиля больше 100 километров
В Сочи спасатели сняли застрявшую на дереве 11-летнюю девочку
Заместитель в сельской администрации увеличил себе зарплату пока остался вместо главы
В Анапе полиция поймала похитительницу ноутбука
Что-то взгрустнулось: в Краснодаре мужчина разнес съемную квартиру из-за депрессии
В контактном зоопарке Краснодара лиса укусила ребенка
В Сочи в честь советского разведчика Барковского назовут безымянную вершину
В Сочи из-за пожара в здании на территории воинской части эвакуировали 20 человек
В Краснодаре четвертые сутки разыскивают 74-летнего мужчину
В Новороссийске спасатели эвакуировали сорвавшегося с горы туриста
Участок трассы М4 «Дон» под Краснодаром закроют с 5 ноября