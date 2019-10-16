Анапа бьет температурный рекорд 45-летней давности

В Анапе хоть и стало в разы меньше туристов, пляжи совсем не опустели. Люди до сих пор купаются в море и ходят в майках и шортах. На главном детском курорте стране в октябре тепло, как никогда.

- 16 октября ожидаем температурного максимума в Анапе, - сообщил сайту «КП»-Кубань» главный метеоролог Краснодарского края Андрей Бондарь. – Конкретных прогнозов по каждому городу мы не даем, но вот на территории от Тамани до Джубги в этот день 19-24 тепла, местами – до 26 градусов. Вполне возможно, что Анапа побьет температурный рекорд этого дня. Ведь так тепло было только 16 октября 1974 года, когда воздух прогрелся на курорте до 24, 9 градусов тепла. В этот же раз ожидается до +26.

То есть так жарко, как сейчас, в Анапе было 45 лет назад. Хотя сами синоптики не торопятся ставить рекорды. Говорят, что был год, когда в октябре на курорте было 35, 5 тепла. Практически как летом! Но несмотря на это, нынешний второй месяц осени считается очень теплым. Например, 3 октября в Анапе было 30, 3 тепла. Так что бабье лето в Краснодарском крае затянулось и пока не собирается сдавать позиции.

Кстати, обычно температурные максимумы синоптики фиксируют в 15:00 – 16:00 часов. Именно к этому времени воздух максимально прогревается. Что же до температуры воды в Черном море, то оно стало прохладнее – 19 градусов. Хотя купаться в нем все еще можно – вода не такая еще и холодная.

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Краснодарский край отличается переменчивой погодой. Теплые деньки в начале осени для края обычное явление. А в середине октября, вслед за резким похолоданием, солнечную погоду, при которой воздух прогревается выше 20 градусов, обычно называют бабьим летом. И многих интересует, на сколько дней к нам вернулось тепло, и когда снова доставать из шкафов шапки и теплые куртки? (продолжение)