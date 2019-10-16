2019-10-16T18:50:11+03:00
Общество

День босса: в Краснодарском крае на 20% выросло число предложений для топ-менеджеров

Чаще всего управленцы высшего звена нужны в продажах
Владимир ПАВЛОВ
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Две трети кандидатов мужчиныДве трети кандидатов мужчиныФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Сегодня отмечают День босса. Начальству дарят кружки, говорят комплименты, лишний раз не перечат. Но давайте взглянем на жизнь управленцев высшего звена с другой стороны. Насколько сложно оказаться в числе этих людей?

Сейчас количество предложений на рынке труда для этой категории составляет 2% от общего числа вакансий, опубликованных в регионе с начала 2019 года. Причем этот ничтожно маленький показатель вырос на 21% по сравнению с прошлым годом.

- Чаще всего ищут управленцев в таких областях, как «Продажи» - 39%, «Управление малым бизнесом» - 12%, «Строительство/Недвижимость» - 11%, «Туризм/Гостиничный бизнес» - 9%, «Производство» - 9%, - рассказали «КП»-Кубань» аналитики портала HeadHunter.

Если рассматривать весь 2019 год, то средняя зарплата управленца составила 60 тысяч рублей. Но и есть и куда более «вкусные» предложения с окладом в 200, а то и 300 тысяч рублей. Например, такие деньги предлагают руководителю отдела закупок в Апшеронске и начальнику отдела коммерческой недвижимости в Краснодаре. Поэтому можно сделать вывод, что 60 тысяч – это доход без учета премий, надбавок и прочих бонусов.

ВОЙНА ЗА МЕСТА

Весьма скромное количество предложений идет практически нога в ногу с числом резюме: всего 3% от общего числа анкет. При такой скромной доле присутствия на всем рынке труда, война за места идет самая настоящая.

- Конкуренция среди соискателей сферы «Высший менеджмент» на Кубани – 12 человек на место. Это говорит о явном переизбытке соискателей в данной области, - подчеркивают эксперты. – Две трети кандидатов мужчины, и большинство из них (40%) в возрасте от 36 до 45 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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