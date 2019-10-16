2019-10-16T18:50:11+03:00
Общество

«Другие каналы вам зачем?»: В Сочи депутат подарил 90-летнему ветерану телевизор

Но запретил переключать программы [видео]
Евгения СОРОКА
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Роман Бугайчук вместе пенсионером.Роман Бугайчук вместе пенсионером.
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Имя Романа Бугайчука в Сочи у всех на слуху. Он - мужчина деятельный, депутат городского по пятому Хостинскому избирательному округу. Постоянно проводит прием граждан. С местными жителями он встречается каждый месяц и не раз. Даже страницу в социальных сетях завел, где рассказывает о рабочих буднях. Вот школьников поздравил, вот помог улицу заасфальтировать.

Не забывает народный избранник и о пожилых людях. Каждую их просьбу старается выполнять. Откликнулся он и на обращение 90-летнего жителя поселка Хоста, ветерана войны.

- Он сообщил, что проживает совершенно один. Получает пенсию, но больше помощи не от кого нет, - рассказывает депутат. - Жалоба его заключалась в том, что у него сломался телевизор и больше месяца он в тишине и одиночестве проводит свои будни.

Депутат в Сочи.

Отремонтировать прежний или купить новый у пожилого мужчины возможности нет. Вот и решил он обратиться к народному избраннику.

Не прошло и недели, как просьба была выполнена. В назначенное время домой к ветерану приехал Роман Бугайчук со своими помощниками, в руках которых был новенький телевизор. Вместе они подключили его, установили антенну. Телевизор включили на канале "Россия".

- Вот, красную кнопку нажимаете и включаете, еще раз жмете - выключаете! - учит депутат пенсионера, как обращаться с пультом.

Когда же ветеран попытался спросить о других кнопках, чтобы узнать, как переключать на другие программы, то народный избранник тут же ответил: "другое не трогайте!" Мол, зачем вам другие каналы?

- Ваш канал – Россия!

ИСТОЧНИК KP.RU

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