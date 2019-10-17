«Тысяча рублей за копейки!»: На Кубани аферисты торгуют билетами банка приколов

Жулики не устают придумывать все новые способы кражи денег. Интернет буквально заполонили разводилы с объявлениями о продаже поддельных денег. Чтобы нажиться на людях, они не стесняются и пишут прямо в соцсетях своей жертве.

Суть «заманчивого» предложения злоумышленников - продажа купюр номиналом в 1000 рублей за настоящие деньги, но за меньшую сумму. - Продаю купюры 1000 рублей ниже стоимости номинала. Все банкоматы и терминалы их принимают, - говорится в сообщении некой Анны, которая занимается поиском покупателей. - Задача тратить по одной купюре в разных местах. До конца месяца всю партию надо пустить в ход.

Продавец уверяет, что вся защита есть, потому проблем никаких не будет.

Вот такие сообщения рассылают аферисты.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Что интересно, торгуют поддельными банкнотами не в розницу, а оптом. Минимальный заказ 25 купюр - за это аферист просит 5 тысяч рублей. 100 банкнот мошенник отдаст за 15 тысяч рублей.

Причем сам алгоритм получения денег билетов банка приколов очень странный. Сделки аферисты совершают через... такси. Жертва переводит настоящие деньги на интернет-кошелек, а мошенник обещает отправить наличку в конверте якобы таксистом. На личную встречу можно не рассчитывать.

Разумеется, все это развод доверчивых граждан. И главное, как советуют сотрудники правоохранительных органов, не вестись на обещания аферистов, под каким бы заманчивым предлогом это не происходило.

КОММЕНТАРИЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

- Фальшивки никому еще таким образом не продали, это дистанционное мошенничество, - заверили «Комсомольскую правду» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Злоумышленники таким образом обманывают доверчивых граждан, желающих таким незаконным способом быстро обогатиться.

Когда к ним обращаются покупатели купюр, они скидывают им данные KIVI кошелька, на который необходимо перевести предоплату за товар, после получения денег, мошенники не выходят на связь.

Гражданам необходимо быть бдительнее и не поддаваться на уловки злоумышленников, игнорировать подозрительные предложения, - добавляют в ведомстве.

Просим считать публикацию официальным запросом Центробанку России.