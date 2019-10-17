«Анджелина Джоли сделала тест, краснодарки тоже могут»: Врач онколог-маммолог рассказала, как предотвратить рак груди

Рак молочной железы — опасная болезнь, которая ежегодно уносит тысячи жизней. Несмотря на то, что этот вид рака изучен лучше других и хорошо поддается лечению на ранних стадиях, в России смертность от него остается крайне высокой. Каждый год более 55 000 женщин слышат этот страшный диагноз, и лишь половине удается побороть рак. В Краснодарском крае, по статистике, это каждая восьмая женщина.

О том, как не пропустить рак груди у себя или близкого человека, мы поговорили с врачом онкологом-маммологом Розой Зызловой.

- Ошибочно считать, что рак молочной железы — исключительно возрастное заболевание, которое не грозит молодым. Медицина знает случаи рака груди у молодых женщин, не достигших 30 лет. Конечно, с каждым прожитым годом вероятность развития рака молочной железы возрастает. До 40 лет вероятность развития опухоли составляет 0,5%, в возрасте 40-60 лет — уже 4%, а возрасте 60-80 лет — 7%, - рассказала врач в эфире программы «Здоровый разговор».

По словам Розы Зызловой, к факторам риска, способным спровоцировать развитие опухоли, относятся нарушения гормонального баланса, бездетность и многодетность, очень поздние первые роды, раннее начало и позднее прекращение менструаций, наличие мастопатий, пристрастие к курению и алкоголю, ожирение, а также частые стрессы, гипертоническая болезнь, воспаления матки и яичников, атеросклероз, гипотериоз и заболевания печени. Но бывает, что рак обнаруживают у пациенток, не входящих ни в одну из этих групп риска.

Каждая третья женщина, у которой обнаружена такая опухоль, умирает, не прожив с диагнозом и года. Основная причина такой ситуации — пренебрежительное отношение россиянок к своему здоровью и отказ от регулярных осмотров у врача. Поэтому во многих случаях рак диагностируется слишком поздно, когда терапия уже малоэффективна. Рак молочной железы развивается постепенно. Врачи выделяют следующие стадии рака молочной железы:

Здоровый разговор: На Кубани каждая 8-я женщина сталкивается с раком молочной железы - Краснодар - 17.10.2019 00:00 00:00

Нулевая стадия — неинвазивный рак молочной железы. Это означает, что за пределами опухоли раковых клеток нет.

Первая стадия — инвазивный рак молочной железы, при котором раковые клетки появляются в соседних с опухолью тканях. На этой стадии опухоль может достигать двух сантиметров в диаметре, но при пальпации обнаружить ее еще трудно.

Вторая стадия наступает, когда опухоль разрастается до пяти сантиметров в диаметре, а раковые клетки проникли в лимфатические узлы, окружающие молочную железу.

Третья стадия рака груди разделяется на две подкатегории: IIIA и IIIB. IIIA — инвазивный рак с опухолью более пяти сантиметров в диаметре и значительным количеством паталогических клеток в лимфатических узлах. Стадия IIIB определяется опухолью в молочной железе любого размера, которая разрослась на кожу груди, внутренние лимфатические узлы и грудную стенку. Четвертая стадия — это опухоль, которая разрослась за пределы молочной железы, подмышечной впадины, а также на лимфатические узлы, расположенные у основания шеи, легких или печени. Нулевая, первая и вторая стадии считаются ранними, на этих этапах шансы на успешное излечение достаточно велики. Если же рак был обнаружен на третьей или четвертой стадии, процент выживаемости значительно падает.

Симптомы и первые признаки рака молочной железы

Рак — коварное заболевание, которое на самых ранних стадиях никак не проявляет себя. Но есть признаки рака молочной железы, которые должны настораживать. Хотя бы один из этих симптомов — достаточный повод для немедленного обращения к врачу.

Безболезненное плотное образование в молочной железе;

- Изменение формы молочной железы;

- Сморщивание или втяжение кожи груди;

- Ощущение дискомфорта или боль в одной из молочных желез;

- Уплотнение или припухлость на соске, а также его втяжение;

- Кровянистые выделения из сосков;

- Увеличение лимфатических узлов под мышкой с одной стороны.

Диагностика рака молочной железы

Чем раньше будет обнаружена опухоль, тем успешнее будет лечение. Но в последнее время у врачей и в Краснодаре появилась возможность делать анализ, который уберег голливудскую актрису Анджелину Джоли от этой болезни. Проверив себя на наличие генотипа рака груди, вы будете вооружены на всю оставшуюся жизнь.

- Если ваш результат будет близок к 100 процентам (у Анджелины Джоли анализ показал 85 процентов вероятности заболевания раком груди), то вы переходите под наблюдение онкологов, - пояснила Роза Зызлова. - Далее он не должен пропустить момент начала болезни.

Но, надо сказать, от такого диагноза не застрахованы и те, в чьей семье ни у кого этой болезни не было. То есть ген рака молочной железы отсутствует. Примерно 70% заболевших не имели никакой наследственной предрасположенности к онкологическим заболеваниям.

Если рак был диагностирован на нулевой или первой стадии, то шансы полностью выздороветь превышают 90%. Но чтобы «поймать» опухоль на таком раннем этапе развития, необходимо регулярно проходить обследование и делать маммографию. Маммография — один из самых эффективных и простых способов диагностики. Маммограф — это разновидность рентгеновского аппарата, созданного специально для обследования молочных желез. Все женщины от 40 до 49 лет должны проходить маммографию раз в 1-2 года, а женщинам после 50 лет врачи настоятельно рекомендуют обследоваться ежегодно. Самое подходящее время для проведения маммографии — 5 -12 день менструального цикла. Молодым женщинам, не достигшим 40-летия, следует раз в 1-2 года делать УЗИ-диагностику и посещать маммолога, даже если нет никаких жалоб. Особенно это касается тех, кто попадает в группы риска, описанные выше.

Профилактика рака молочной железы

Единственная действенная мера профилактики рака груди — регулярные самообследования и осмотры у маммолога.

Когда следует начинать?

Здесь врачи единодушны — чем раньше, тем лучше. С самого начала полового созревания каждая девушка должна посещать гинеколога, маммолога и терапевта как минимум раз в год. А возрастное угасание функций яичников и начало менопаузы — не повод изменять этой привычке. Наоборот, чем старше мы становимся, тем больше внимания должны уделять своему здоровью, в том числе и женскому. Однако и правильный образ жизни также способен снизить риск возникновения этого заболевания. Регулярная интимная жизнь и рождение первого ребенка до 28-30 лет могут в какой-то мере обезопасить женщину от такой беды, как рак молочной железы. Многие специалисты утверждают, что лактация предупреждает развитие онкологических заболеваний — и действительно, доказанным фактом является то, что женщины, имеющие двух и более детей, которых они кормили грудью, в 2 раза меньше рискуют столкнуться с раком молочной железы. Профилактика рака молочной железы бессмысленна без пересмотра образа жизни. Такие общие правила, как отказ от курения и алкоголя, умеренные занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, сбалансированная диета и умение справляться с негативными эмоциями действуют и в этом случае.