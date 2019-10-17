Защитник ФК «Краснодар» Дмитрий Скопинцев женился

Восходящая звезда российского футбола Дмитрий Скопинцев попрощался с холостяцкой жизнью. 22-летний защитник ФК «Краснодар» женился на своей возлюбленной Елизавете Неплюевой, с которой он встречался больше двух лет. Фотография со свадебного торжества защитник опубликовал в своем официальном аккаунте в Instagram.

Молодые люди познакомились в Воронеже, где Дмитрий начал заниматься футболом, и откуда они оба родом. Защитник играл за «Ростов», и австрийский «Лиферинг», а в феврале 2019 года стал выступать за «быков». Вместе со своей дамой сердца он переехал в Краснодар, здесь же они решили скрепить себя узами брака.

Молодые люди встречались больше двух лет.

Регистрация прошла в одном из загсов Краснодара. Стоит сказать, для торжества жених выбрал белую рубашку и брюки, а невеста - белое скромное мини-платье. На регистрацию молодые люди пригласили семью и своих самых близких друзей.

- Твердое «нет!» сказал Дмитрий Скопинцев холостяцкой жизни и твердое «да!» услышала от него очаровательная Елизавета, - в шутливой форме поздравили представители клуба новоиспеченную семью.

Стоит сказать, свою возлюбленную Дмитрий никогда не скрывал. Елизавета - ровесница Скопинцева, правда, о ней известно немного. Девушка училась в Воронежском государственном медицинском университете им. Н.Н. Бурденко. У нее есть страница в Instagram, где Елизавета делится снимками из путешествий и тренажерного зала. Спортом супруга футболиста занимается постоянно - ее фигуре можно только позавидовать.