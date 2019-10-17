Пнули и сломали позвоночник: в Сочи ищут семью для кошки, которая не может сидеть

О судьбе трехцветной кошки, которую назвали Умкой, зооволонтеры узнали от пожилой жительницы Адлера. Женщина позвонила им и сообщила, что подобрала животное на улице.

- Кошка сидела на тротуаре, мимо проходили два парня и один из них сильно пнул ее, - рассказывала волонтерам женщина. - Мне стало жалко кошку, я ее забрала к себе, но с ней что-то не так - она не ходит, не встает и не может поднять голову. А ведь еще несколько дней назад я видела, как она бегала по улице.

Как оказалось, тот парень, который пнул кошку, сломал ей шейный позвонок. И Умка оказалась парализована. Ей срочно нужно было лечение, ведь без помощи она могла погибнуть.

Зооволонтерам Умку вынесли в тазике. Фото: центр помощи животным "Мягкие сердца"

- Бабушка вынесла нам Умку в эмалированном тазу. Кошка лежала в нем, не двигаясь, и лишь жалобно глядела на нас, - рассказывает сотрудница сочинского центра помощи животным «Мягкие сердца» Полина Пророкова. - Мы тут же отвезли Умку к врачам, ей провели несколько курсов лечения. Попала она к нам еще в январе и долгое время была лежачей.

Умке ищут любящую и заботливую семью. Фото: центр помощи животным "Мягкие сердца"

Кошку кормили с ложечки, кололи уколы и через несколько недель она начала потихоньку ходить. Правда, сделав несколько шагов, заваливалась на бок.

У Умки немного еще нарушена координация движения. Фото: центр помощи животным "Мягкие сердца"

- На данный момент осталось небольшое нарушение координации движений, также кошечка не может сидеть, только ходить и лежать, но Умушка старается полностью восстановиться, - рассказывает Полина. - Кстати, она стерилизована и привита.

Фото: центр помощи животным "Мягкие сердца"

Сейчас кошка находится на передержке и ей ищут новый дом и любящую, заботливую семью. Ветврачи говорят, что Умка идет на поправку и через несколько месяцев может полностью восстановиться. Забрать Умку можно, позвонив по телефону 8-918-303-11-83.