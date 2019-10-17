2019-10-17T18:38:56+03:00
Дом. Семья

Пнули и сломали позвоночник: в Сочи ищут семью для кошки, которая не может сидеть

Умку вылечили зооволонтеры, и она начала ходить
Ольга СУХОВА@kp_kuban
Поделиться:
Умке многое пришлось пережить. Сейчас о ее тяжелой травме напоминает лишь ее не очень легкая походка. Фото: центр помощи животным "Мягкие сердца"Умке многое пришлось пережить. Сейчас о ее тяжелой травме напоминает лишь ее не очень легкая походка. Фото: центр помощи животным "Мягкие сердца"
Изменить размер текста:

О судьбе трехцветной кошки, которую назвали Умкой, зооволонтеры узнали от пожилой жительницы Адлера. Женщина позвонила им и сообщила, что подобрала животное на улице.

- Кошка сидела на тротуаре, мимо проходили два парня и один из них сильно пнул ее, - рассказывала волонтерам женщина. - Мне стало жалко кошку, я ее забрала к себе, но с ней что-то не так - она не ходит, не встает и не может поднять голову. А ведь еще несколько дней назад я видела, как она бегала по улице.

Как оказалось, тот парень, который пнул кошку, сломал ей шейный позвонок. И Умка оказалась парализована. Ей срочно нужно было лечение, ведь без помощи она могла погибнуть.

Зооволонтерам Умку вынесли в тазике. Фото: центр помощи животным "Мягкие сердца"

Зооволонтерам Умку вынесли в тазике. Фото: центр помощи животным "Мягкие сердца"

- Бабушка вынесла нам Умку в эмалированном тазу. Кошка лежала в нем, не двигаясь, и лишь жалобно глядела на нас, - рассказывает сотрудница сочинского центра помощи животным «Мягкие сердца» Полина Пророкова. - Мы тут же отвезли Умку к врачам, ей провели несколько курсов лечения. Попала она к нам еще в январе и долгое время была лежачей.

Умке ищут любящую и заботливую семью. Фото: центр помощи животным "Мягкие сердца"

Умке ищут любящую и заботливую семью. Фото: центр помощи животным "Мягкие сердца"

Кошку кормили с ложечки, кололи уколы и через несколько недель она начала потихоньку ходить. Правда, сделав несколько шагов, заваливалась на бок.

У Умки немного еще нарушена координация движения. Фото: центр помощи животным "Мягкие сердца"

У Умки немного еще нарушена координация движения. Фото: центр помощи животным "Мягкие сердца"

- На данный момент осталось небольшое нарушение координации движений, также кошечка не может сидеть, только ходить и лежать, но Умушка старается полностью восстановиться, - рассказывает Полина. - Кстати, она стерилизована и привита.

Фото: центр помощи животным "Мягкие сердца"

Фото: центр помощи животным "Мягкие сердца"

Сейчас кошка находится на передержке и ей ищут новый дом и любящую, заботливую семью. Ветврачи говорят, что Умка идет на поправку и через несколько месяцев может полностью восстановиться. Забрать Умку можно, позвонив по телефону 8-918-303-11-83.

Умка - кошка, которую пнули и сломали позвоночник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Губернатор Кубани наградил лучших работников дорожного хозяйства края
В Сочи двух мужчин отправили под стражу за участие в экстремистской организации
Краевая прокуратура провела ревизию уголовных дел в сфере долевого строительства
Фонды ВТБ стали лидерами по привлечению средств
Участники форума «Дело за малым» смогут на месте оформить ИП
Из-за ремонта теплотрассы в Краснодаре перекроют движение вдоль железнодорожного вокзала
Бывшего «милиционера-правдоруба» Алексея Дымовского арестовали до 15 ноября
Облигация федерального займа и индивидуальный инвестиционный счет - почему это интересно?
Мусульман Адыгеи и Кубани научат, как хоронить близких, чтобы не залезть в кредитную кабалу
Клиенты ВТБ могут оформить депозиты в банкоматах
Представители Кубани завоевали 29 наград на всероссийском турнире по конкуру
В Сочи за счет средств курортного сбора благоустроят набережные
В Краснодаре от «визуального мусора» отчистили 694 фасада
В Армавире заблокировали 4 сайта, на которых продавали лекарства без рецепта
В Краснодаре 18 октября заработает трамвайный маршрут № 1
В Сочи курортологи выступят на международной конференции по бальнеологии
В Апшеронском районе заблудилась туристка из Санкт-Петербурга
В Отрадненском районе за мошенничество осудили лесничего и его сообщника
В Гулькевичском районе водитель байка столкнулся с экскаватором
В Абинске сотрудница МФЦ и безработный мужчина обвиняются в мошенничестве
На Кубани на 80 процентов выполнен нацпроект по благоустройству общественных территорий
На Кубани дело в отношении членов ОПГ, которые отмыли 1,5 миллиарда рублей, передали в суд
В Краснодаре застройщик передал мэрии города участки под строительство 2 школ и 3 детсадов
В Армавире закрыли пять подпольных казино
В Каневском районе местный житель зарубил топором друга
В Краснодаре снесли незаконные пристройки