В Нальчике в филиале Краснодарского университета МВД в драке погиб полицейский

В Нальчике в Институте повышения квалификации филиала Краснодарского университета МВД России произошло ЧП. Вечером 18 октября здесь случилась драка между слушателями. В результате сотрудник ППС погиб. Об этом сообщил информированный источник.

По предварительным данным, при возвращении в спальный корпус между тремя студентами и группой сотрудников подразделения специального назначения ППС Чеченской Республики имени Ахмата Кадырова произошла словесная перепалка. Позже она перешла в драку.

Сотрудник отряда специального назначения «Гром» из Карелии получил удар в подбородок, упал и ударился головой о кафельный пол. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По какой причине случился инцидент, пока неизвестно. О задержании кого-либо из участников инцидента не сообщается.

- Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по КБР.

- По версии следствия, 18 октября, примерно в 19:00, между слушателями произошла потасовка, переросшая в драку. В ходе конфликта, один из участников конфликта получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. В рамках следствия назначено проведение комплекса судебных экспертиз. Установлены все участники происшествия, после проверок будет дана правовая оценка их действиям, - добавили в ведомстве.