Сошлись стенка на стенку: в Сочи турнир по MMA закончился массовой потасовкой

Когда в Сочи победителем главного поединка турнира по ММА Fight Nights Global 95 стал представитель Казахстана Жалгас Жумагулов, он одолел в бое россиянина Али Багаутинов, в углу ринга начали перелетать через сетку люди. Это представители бойцов пошли друг на друга стенкой на стенку. Разнимать их кинулась охрана клуба, но народ не унимался. Только после того, как секьюрити вызвали подмогу, дерущихся удалось разнять.

Сам Жалгас Жумагулов на это отреагировал со свойственным ему спокойствием.

- Да на моих боях постоянно кипишь и люди через сетку залетают, у нас народ эмоциональный, - улыбнулся боец в интервью Спорт24. – Я вообще за свои годы много чего повидал, я вырос в таком районе, что мы с пацанами постоянно толпой на толпу шли.

Жалгас признался, что знал, что поединок закончится потасовкой.

В Сочи турнир по MMA закончился массовой потасовкой.Видео: instagram.com/1yaroslav.stepanov1/

- Люди приехали уже с таким настроем, что будут драться, уже были в спортивных костюмах, - сказал Жумагулов.

Секундант Жумагулова Гойти Газаев после боя рассказал свою версию потсасовки.

- Его младший брат (Али Багаутинова, - прим.авт) подбежал на наш угол, залез на сетку и начал подсказывать своему брату там, - сказал Газаев. - Я понимаю – эмоции, но спортивная дисциплина должна быть. И наши одноклубники взяли его и сказали, чтобы шел в свой угол. Подбежали охранники, а так ничего особенно не было. Никто никого не ударил, просто толкнули.