Страхование: Три надежных варианта

Мы сто раз слышали про надежду «на авось», про то, что русскому человеку свойственно надеяться на случай. Сейчас эта концепция уходит в прошлое, ведь люди обзаводятся имуществом: покупают машины, квартиры, дома, делают ремонты. Все это дается с трудом, поэтому даже мысль о потере нажитого доставляет массу неудобств. Какой выход? Застраховать.

Все автовладельцы знают, что страховать машины сейчас нужно в обязательном порядке. Можно, правда выбрать полную или частичную защиту. Можно купить КАСКО и забыть вообще о каких-либо невзгодах, а можно довольствоваться ОСАГО и знать, что при ДТП не придется раскошеливаться на круглую сумму.

А теперь давайте порассуждаем. Предположим, вы совсем недавно обзавелись новой квартирой, сделали там долгожданный ремонт. Вам так нравится, что из дома выходить не хочется, но по работе вас отправляют в командировку. Например, на 3 дня. Вы приезжаете и с ужасом видите, как отошли обои, вздулся ламинат, вся мебель мокрая. Двери и кухня вздулись. Всему виной потоп, который устроил сосед, живущий над вами. Разумеется, он это не специально, но факт остается фактом – ваш ремонт испорчен. Да еще и сосед говорит, что денег у него нет. Что делать? Идти в суд? Это растянется не на один месяц. Плюс экспертизы, бумажная волокита и так далее.

А теперь представьте, что ваш ремонт был бы застрахован. Приехали эксперты, оценили и совсем скоро вы бы получили компенсацию.

Фото: ВСК

Людей, которые здраво относятся к страхованию недвижимости и имущества становится все больше с каждым годом. По статистике, в 2018-2019 гг. жилье и имущество страхует 14% от общего числа владельцев полисов, а в 2014 году было только 9%.

КАКИЕ ВАРИАНТЫ?

Сейчас есть масса предложений на рынке. Например, центр оказания услуг «Ваш Финансовый помощник» и его партнер Страховой дом «ВСК» может застраховать вашу недвижимость на время отпуска.

Это первый вариант и, пожалуй, самое оптимальное решение. Почему? Во-первых, страховка дешевая. Во-вторых, учитывает все основные беды, которые могут произойти. Например, пожар, стихийные бедствия, аварии различных инженерных систем, затопления. Даже «падение летательных аппаратов» есть.

Причем, если тот же потоп произошел по вашей вине, страховая выплатит деньги пострадавшему.

Еще один востребованный путь для Краснодара – страхование квартиры в аренде. Это касается, и сдачи жилья внаем, и съема. Здесь специалисты застрахуют домашнее имущество: отделку и оборудование, а также гражданскую ответственность. Это значит, что ущерб, нанесенный по вашей вине, также будет компенсирован. Такое решение устраивает обе стороны процесса аренды, ведь каждый из них спокоен.

Также «Ваш финансовый помощник» предлагает комплексное страхование квартиры под ключ, включая конструктивные элементы, отделку, оборудование, домашнее имущество и ответственность перед соседями по расширенному пакету рисков. Этот вариант подходит тем, кто хочет страховать и не вникать в детали, зная, что учтены все возможные варианты.

Таким образом, финансовую нагрузку сейчас очень просто можно переложить на профильные компании. Ведь лучше 10 лет платить по 2 000 рублей, чем потом в один раз потерять 300 тысяч.