«С телефона пропавшего мужчины звонили в полицию»: появились подробности исчезновения 74-летнего пенсионера

В Краснодаре продолжаются поиски 74-летнего Василия Федоровича Шитюка. Пенсионера разыскивают вот уже шестой день. 13 октября около 16:00 мужчина вышел из дома на улице Селезнева, однако, куда он направился, неизвестно.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», появились подробности исчезновения Василия Шитюка. Спустя сутки после пропажи с телефона пенсионера был звонок в полицию.

- Действительно, 14 октября от неизвестного гражданина поступила информация об обнаружении мужчины, который потерялся. На место незамедлительно выехали правоохранители, однако никого по указанному адресу уже не было, - прокомментировал «КП»-Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Поиски мужчины продолжаются. Родственники пенсионера и сотрудники полиции пытаются определиться местонахождения пенсионера. Разыскивают его также волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

- Просим откликнуться человека, который 14 октября в период времени с 10 до 14 часов в районе улицы Селезнева вызвал полицию с телефона дезориентированного пожилого мужчины, - сообщили волонтеры. - Очень нужна ваша помощь, дедушка не найден. Анонимность гарантируем.

НА ЗАМЕТКУ

На вид пропавшему Василию Шитюку около 75 лет, его рост - 175 сантиметров, имеет седые волосы и небольшие залысины, речь медленная, во время разговора шепелявит. Что важно - мужчина страдает потерей памяти.

ВАЖНО!

Тех, кто видел Василия Федоровича, просят сообщить об этом в отдел полиции на улице Ставропольской, 205 или по телефонам: 8 (861) 231-70-71, 8-918-327-46-89 или 102.