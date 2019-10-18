2019-10-18T15:49:03+03:00
Происшествия

«Отменили занятия и попросили уехать студентов домой»: Учащиеся краснодарского вуза сообщают о массовом отравлении водой

Однако в региональном Роспотребнадзоре опровергли информацию об этом
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Евгения ГУСЕВА.Фото: Евгения ГУСЕВА.
Изменить размер текста:

Студенты Кубанского государственного аграрного университета сообщают о массовом отравлении. Якобы из-за кишечной инфекции были отменены занятия, а всех студентов, проживающих в общежитиях попросили поехать домой.

- Отравились студенты, которые проживают в пятой общаге, она находится неподалеку от вуза на Калинина, 13. Слышал, что ночью им стало плохо после того, как они выпили воду - кто-то чай себе заварил, кто-то чистил зубы, - рассказывает «КП» - Кубань» один из учащихся. - В итоге вызывали скорую, всех увезли в инфекционную больницу.

За помощью к врачам, по предварительным данным, обратились 10 учащихся. Все они жаловались на сильные боли в животе. После тщательного обследования студентам поставили предварительный диагноз - «бактериальная кишечная инфекция». На данный момент под наблюдением медиков находятся пять человек.

Все отравившиеся жили в общежитии №5.

Все отравившиеся жили в общежитии №5.

Получить оперативный ответ у представителей университета «КП» - Кубань» не удалось.

- Говорят, что все они отравились плохой водой, - добавляет студент.

Однако в региональном Роспотребнадзоре информацию об этом опровергли.

- К зиме вуз проводил профилактические мероприятия на водопроводе. Поскольку в общежитиях проживают несколько тысяч студентов, было принято решение на время работ запретить пользоваться водой, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве. - На территории вуза были взяты пробы воды, однако все образцы соответствуют нормативным требованиям. Так что родители студентов могут не беспокоиться.

Известно, что все отравившиеся учатся на одном факультете. По предварительным данным, в больницу они попали после празднования какого-то события. Не исключено, что молодым людям стало плохо после некачественной еды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Главгосэкспертиза повторно одобрила проект ремонта участка трассы в Анапе
Мэрия Краснодара о приостановке деятельности общественных советов: «Нет причин для паники!»
Устроил ДТП подшофе: жителя Усть-Лабинского района осудят за аварию с двумя погибшими
В Ейске пьяная девушка врезалась в дерево на «Ладе»
В Краснодаре на два месяца закроют улицу Красную
В Краснодаре хирурги удалили ребенку опухоль и избавили его от эпилепсии
ВТБ запустил вклад «Инвестиционный»
Через три года будет существовать без моего участия: Сергей Галицкий рассказал о футбольной академии
На Кубани участкового будут судить за укрытие преступления
Сотрудники Росгвардии разыскали пропавшего пожилого краснодарца
В Краснодаре очистили более 20 километров сетей ливневой канализации
В Сочи в поселке Красная Поляна отремонтировали улицу Вознесенскую
В Красноармейском районе местный житель из-за посуды забил до смерти отца
В Ленинградском районе мужчина угрожал коллеге пистолетом-зажигалкой
Кубанские врачи провели операцию мужчине с тромбозом глубоких вен ног
На форуме «Дело за малым» посетители могут поучаствовать в кастинге для съемок в голливудском фильме
В Сочи служебная собака нашла контрабандные сигареты в машине
В Усть-Лабинске отремонтируют дом культуры «Кубань», который построили в 1971 году
Кошка, которую хотели усыпить сотрудники сочинского супермаркета, нашла семью
В Ейске девушка за рулем легковушки врезалась в дерево
В парке «Краснодар» снова зацвел шалфей
В СИЗО Краснодара мужчина пытался передать спрятанные в чае телефоны
На Кубани задержали сбытчика наркотиков
Робот Маргарита будет сопровождать участников форума «Мой бизнес» в Краснодаре
В Сочи прошли учения космонавтов