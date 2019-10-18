«Отменили занятия и попросили уехать студентов домой»: Учащиеся краснодарского вуза сообщают о массовом отравлении водой

Студенты Кубанского государственного аграрного университета сообщают о массовом отравлении. Якобы из-за кишечной инфекции были отменены занятия, а всех студентов, проживающих в общежитиях попросили поехать домой.

- Отравились студенты, которые проживают в пятой общаге, она находится неподалеку от вуза на Калинина, 13. Слышал, что ночью им стало плохо после того, как они выпили воду - кто-то чай себе заварил, кто-то чистил зубы, - рассказывает «КП» - Кубань» один из учащихся. - В итоге вызывали скорую, всех увезли в инфекционную больницу.

За помощью к врачам, по предварительным данным, обратились 10 учащихся. Все они жаловались на сильные боли в животе. После тщательного обследования студентам поставили предварительный диагноз - «бактериальная кишечная инфекция». На данный момент под наблюдением медиков находятся пять человек.

Все отравившиеся жили в общежитии №5.

Получить оперативный ответ у представителей университета «КП» - Кубань» не удалось.

- Говорят, что все они отравились плохой водой, - добавляет студент.

Однако в региональном Роспотребнадзоре информацию об этом опровергли.

- К зиме вуз проводил профилактические мероприятия на водопроводе. Поскольку в общежитиях проживают несколько тысяч студентов, было принято решение на время работ запретить пользоваться водой, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве. - На территории вуза были взяты пробы воды, однако все образцы соответствуют нормативным требованиям. Так что родители студентов могут не беспокоиться.

Известно, что все отравившиеся учатся на одном факультете. По предварительным данным, в больницу они попали после празднования какого-то события. Не исключено, что молодым людям стало плохо после некачественной еды.