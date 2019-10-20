Новый закон о вине: Кубань перестанет быть регионом-разливайкой

Уже в следующем году в стране планируют принять новый закон, который будет направлен на стимулирование отечественного виноделия, создание условий для производства элиты российских вин с уникальными свойствами.

Это значит, что мы будем наслаждаться качественным, произведенным на своей земле вином, а не пить «разливайку».

- Российского виноделия без российского виноградарства быть не может, все остальное - профанация, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Краснодарский край не должен быть регионом-разливайкой, где разливают привезенный виноматериал. Например, плодоносящих виноградников в 2015 году в регионе было 21 тыс. гектаров, в 2018-м - столько же. При этом производство вина в 2015 году составило 20 млн декалитров, а в 2018-м - 22,5 млн декалитров. То есть количество виноградников не растет, а количество декалитров растет. А соотношение производства вина из привезенного материала и из российского составляет 40 к 60. Это связано с тем, что с точки зрения сегодняшнего правового поля и те, кто использует привезенный виноматериал, и те, кто производит вино из выращенного в России винограда, абсолютно равны.

Объемы производстваФото: Рустам Нарходжаев

Кстати, в крае уже не один десяток лет производят элитное вино. И новый закон местные виноделы сейчас внимательно рассматривают под лупой - поправки в него будут вносить в том числе и регионы.

Виноделие на КубаниФото: Рустам Нарходжаев

- Чем хорош новый проект? В нем вводится реестр виноградопригодных земель. Это значит, что будет налажен учет уникальных для России участков, - пояснил начальник отдела в управлении по виноградарству и винодельческой промышленности министерства сельского хозяйства Краснодарского края Эмиль Минасов. - Также в законе указан подробный, четкий понятийный аппарат, разграничивающий продукцию из винограда и произведенную с использованием другого сырья, в том числе плодового. Также проект содержит перечень разрешенных технологических приемов и операций при производстве различных видов винодельческой продукции, и тех, которые запрещены. А еще он определяет понятие фальсифицированной винодельческой продукции и источники финансирования ее уничтожения и вывоза с территории России. Ну и вводится понятие элитных напитков. Хотя в нашем крае уже давно производятся премиальные вина. Их поставляют на экспорт, и на витринах магазинов их можно узнать по надписи на этикетке: «Вино с защищенным географическим указанием». Кстати, с начала года премиум-сегмент получил больше 80 медалей различных международных дегустационных конкурсов.

Выращивание виноградаФото: Рустам Нарходжаев

На сегодня Кубань - один из лидеров страны в виноградарстве и виноделии. Общая площадь виноградников в регионе составляет 27 тыс. га - это 30% от всех площадей виноградников в России. И занимает первое место в стране по объемам производства вина и шампанского.