«Сказали - потянула мышцу, а оказался рак»: врачи в Новороссийске прописали тяжело больной 5-летней девочке... мазь

Эта милая кареглазая девчушка не по годам сильная. Анисии всего пять лет и почти полгода кроха борется со страшной болезнью. У нее - остеосаркома 4 стадии. Но самое ужасное - медики не сразу диагностировали недуг.

- В июне 2019 года дочку стали беспокоить сильные боли в правом бедре. Когда я посмотрела, то увидела, что у нее появилось какое-то уплотнение, - рассказывает «КП» - Кубань» мама девочки Татьяна Сковородецкая. - Мы пошли в нашу поликлинику, педиатр отправил на рентген. Но, посмотрев снимок, врач не увидел ничего страшного. Сказал: «Наверное, просто мышцу потянула. Вы ж на гимнастику ходили».

Девочке выписали обезболивающее и мазь. Через три дня боли притупились, но через месяц стали беспокоить вновь. Тогда Татьяна повезла дочку к хирургу в частную клинику.

- Но и там рентгеновский снимок ничего не показал, нам прописали тот же набор лекарств и отправили домой, но через месяц все повторилось снова, - продолжает мама Анисии. - Мы сдали общий анализ крови и ревматоидный фактор. Были повышены пару показателей. Врач объяснила нам, что такое бывает даже от банального синяка.

Девочка только отметила свой пятый день рождения.

Обращалась семья и к хирургу-ортопеду, который заверил, что просто у девочки ослаблен иммунитет. Удивительно, но узнать о диагнозе родителями удалось случайно.

- Моя мама — врач, сейчас на пенсии. Когда проходила плановые обследования, показала бывшей коллеге-педиатру наши анализы. И та, увидев результаты, срочно направила нас на более тщательное обследование, - говорит Татьяна. - Компьютерная томография показала, что у нас, предварительно, саркома Юинга (злокачественная опухоль, которой могут заболеть дети и подростки — Авт.). Есть подозрения на метастазы в легких. Чтобы убедиться во всем, дочь экстренно прооперировали, взяв анализ на биопсию.

Крошку уже прооперировали.

НУЖНА ПОМОЩЬ

Сейчас семья ждет результаты процедуры, чтобы врач мог назначить дальнейшее лечение. Но уже известно, что малышке предстоит операция по удалению пораженной кости, эндопротезирование и длительная реабилитация.

- Лечение и операция будет проводиться в Москве, на это все требуется большая сумма денег. Конкретных цифр озвучить пока не могу, поскольку нет еще четкого плана лечения. Но нас предупредили, что обойдется все в сумму больше миллиона рублей, - говорит Татьяна. - Для нас с супругом это огромные деньги и потому просим помочь.

Банковские реквизиты:

Счет №5469 3003 1617 8869 (Сбербанк)

Счет №5521752668998110 (Альфа Банк)

Получатель Татьяна Васильевна Сковородецкая

НА ЗАМЕТКУ

Чаще всего остеосаркома поражает кости рук и ног. В большинстве случаев опухоль возникает вблизи коленного сустава. Могут также поражаться верхняя часть бедренной кости, плечевая кость, кости таза, локтевая и малоберцовая кости, кости черепа.

То место, где вырастает остеосаркома, болит или опухает. При этом, как отмечают врачи, боли могут появляться спонтанно. Они становятся заметны при физической нагрузке. То место, где растет опухоль, может припухать, быть горячим на ощупь, может покраснеть. Движения ребенка затрудняются. И поначалу думают, что это последствия какой-то спортивной травмы или какого-то воспаления костной ткани.