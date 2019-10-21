«Он перестал есть, чтобы экономить инсулин»: 21-летний парень умер, не дождавшись препарата

Мама 21-летнего Аркадия Рогочих сейчас обивает пороги полиции и следственного комитета в городе Тимашевске Краснодарского края почти также, как раньше обивала пороги поликлиники и аптеки. 5 августа парня нашли мертвым в ванной, где он отчаянно пытался сбить горячей водой зашкаливший в крови сахар. По всей квартире были разбросаны картриджи от инсулиновой помпы — он искал хотя бы ничтожную дозу препарата. И это полностью опровергает версию правоохранителей, сейчас склоняющихся к тому, что Аркадий добровольно перестал вводить себе инсулин. Вскрытие показало, что причиной смерти молодого человека стал именно диабет и отказавшие из-за интоксикации почки.

БОЛЕЗНЬ

В 10 лет Аркаше поставили диагноз - сахарный диабет.

- Я не знаю, откуда у него взялась эта болячка, - рассказывает мама Андрея Татьяна Евгеньевна Катана. - Когда диагноз поставили, мы перекопали всю подноготную мою и мужа, но наследственность была нормальной. Потом врачи предположили, что так повлиял на мальчика стресс из-за нашего развода.

Врачи Детской краевой больницы рассчитали ребенку дозу инсулина и подобрали его вид - «НовоРапид». Позже благотворители и краевые власти помогли приобрести инсулиновую помпу и этот вид препарата идеально с ней сочетался благодаря высокой очистке. А мальчик перестал комплексовать в школе из-за того, что нужно постоянно колоть себя шприцами. Пока Аркадий был ребенком, с проволочками в выдаче инсулина матери удавалось справляться.

Причиной смерти назвали сахарный диабет

- Нам повезло, что очень неравнодушный врач-эндокринолог Мария Федосеева тогда работала в поликлинике. Она брала на себя порой разбирательства по поводу того, почему нам в очередной раз вовремя не выдавали в аптеке инсулин, - продолжает Татьяна. - Так и говорила: «Как это - не выдали?!».

Но все изменилось, по словам мамы, когда парню исполнилось 18. Аркадия приписали ко взрослой поликлинике, где инсулинозависимых на порядок больше. Да еще и та неравнодушная эндокринолог ушла в декрет. С тех пор они с мамой жили в постоянной зависимости от поставок в Тимашевск и... настроения лечащего врача, аптекаря и даже водителя, везущего из крайцентра жизненно необходимый ему инсулин.

- Нас направили к Анжелике Омаровне Слободенюк, - поясняет Татьяна. - И в последний раз, перед смертью сына, она выписала ему 5 ампул инсулина - это на две недели максимум, а записала Аркадия на прием почти через месяц.

Парень почувствовал острую нехватку препарата, поддерживающего его жизнь.

- Он же сам стал ходить за инсулином, но воевать могла я. А он не мог ни прикрикнуть, ни поругаться, - говорит убитая горем мать. - Меня, видимо, расстраивать не хотел, стал меньше есть, чтобы экономить инсулин. Ведь тогда компенсации сахаров требовалось меньше. Похудел. Но я только сейчас понимаю, что пропустила этот момент.

В карточке учета выдачи инсулина больному Аркадию Рогочих последняя дата - 8 июля

МУЧИТЕЛЬНАЯ СМЕРТЬ

Из-за постоянной усталости в последнее время Аркадий не мог ни работать, ни учиться. По роковому стечению обстоятельств парень остался один в квартире на несколько дней. Мама уехала на сезонные заработки в Геленджик.

- Он обычно приходил к бабушке пообедать, - говорит Татьяна. - Не было такого, чтобы он остался без присмотра совсем. Но 1 августа я не смогла до него дозвониться и в последующие дни тоже.

К бабушке Аркадий так и не пришел. Татьяна забила тревогу. Но даже подумать не могла, что сын ее в этот момент находился уже, по всей видимости, в критическом положении.

По ее словам, уже когда сына не стало, она обнаружила, что телефон его был заблокирован. Позвонить близким он не мог. По поводу того, почему молодой человек не вызвал скорую (в экстренные службы можно дозвониться и с нулевым балансом), Татьяна теперь строит предположения.

- Когда сахар в крови повышается, наступает сильная интоксикация организма. Он мог даже быть не в себе в этот момент — от токсинов у больных диабетом происходит помутнение рассудка даже, - плачет Татьяна.

Рядом с кроватью соседи, а именно они нашли тело Аркадия, стоял таз с рвотными массами. Парень мучительно умирал.

-...На столе семечки, он знал, что это они не повышают сахар, - говорит мать.

Сам Андрей сидел в душевой кабине под струей горячей воды. Есть наблюдение, что бани и сауны снижают сахар в крови. Но Аркадию это не помогло.

ДЕЛО ЕСТЬ ИЛИ НЕТ?

Мама Андрея - школьный учитель в прошлом. Она привыкла быть дипломатичной и дисциплинированной, старалась никогда ни с кем не конфликтовать. Но после смерти сына приняла твердое решение - добиваться наказания тех, у кого им с сыном пришлось выпрашивать инсулин, как милостыню.

- По закону нам обязаны были выдавать его в срок, - говорит она. - Но этого не было. Мы встречали хамство и пренебрежение, будто это не жизненная необходимость, а прихоть.

По заявлению Татьяны Катана в Следкоме начали проверку. Но позже дело решили не возбуждать, а передали по подследственности в местный отдел МВД.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сухо ответили «КП» - Кубань» в пресс-службе полиции.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Задержка, а то и вовсе невыдача льготного лекарства, для Краснодарского края отнюдь не редкость. Летом этого года Росздравнадзор проверил регионы на льготное обеспечение граждан лекарствами, в некоторых субъектах, в том числе в Краснодарском крае и республике Адыгея, выявлены грубые нарушения. После этого сообщения глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил ведомствам в регионах тщательно проверить все подобные случаи. Результатов данных проверок в распоряжении «КП» - Кубань» пока нет.

- Отсутствие или невыдача вовремя льготного препарата может привести к ухудшению здоровья пациента - это факт, - прокомментировал «КП» - Кубань» глава общественной организации «Право на здоровье», врач, юрист Николай Чернышук. - Не выдавать инсулин молодому человеку не имели право. Напомню, во время очередной «Прямой линии» президент РФ Путин сказал: «Это криминал какой-то!», когда ему озвучили несколько жалоб из регионов по поводу задержки выдачи льготных лекарств. Но у нас и сейчас в производстве находится дело, по которому женщине с онкологией пришлось покупать льготное лекарство за свои деньги - 170 тысяч рублей. Она влезла в долги, чтобы сохранить себе жизнь.

ИНСУЛИН В ДЕФИЦИТЕ?

К слову, в минздраве РФ говорят, что в России нет дефицита инсулина и нет проблем с его закупками. Объем производства препарата полностью покрывает текущую потребность.

- Росздравнадзором по поручению Минздрава России проводится ежемесячный мониторинг ассортимента и цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. В августе 2019 года увеличение цены в среднем составило 3%, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке, дефектуры рынка также не выявлено, – говорится в сообщении министерства здравоохранения Российской Федерации.

Более того, в минздраве опровергают, что причиной задержки поставок может быть несостоявшиеся аукционы на закупку препаратов. Так, например, зачастую под несостоявшимися аукционами понимаются в том числе и те, участие в которых принял всего один поставщик или не произошло снижения цены. Однако это не означает, что препарат не был закуплен и поставлен.

- Утвержденные ранее методики, которые в течение трех лет апробировались при осуществлении централизованных закупок лекарственных препаратов, позволили добиться значительной экономии денежных средств, что повысило эффективность лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. Указанные методики, среди которых описания объекта закупки, типовой контракт и установление начальной максимальной цены, – были разработаны в целях снижения коррупционных рисков при закупках лекарственных препаратов. Указанные методики согласованы с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в том числе с ФАС России, - настаивают в ведомстве.

И призывают разбираться в каждом конкретном случае, обращаясь в следственные органы и прокуратуру.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

В прошлом году в Гулькевичском районе Краснодарского края пенсионерке пришлось вместе с полицией добиваться выдачи инсулина. История ее отчаянного боя за препарат стала известна на всю страну.

- Теперь у Фаины Юрьевны Косяковой свой персональный ящичек в аптеке, и льготный инсулин из него никому больше не имеют право отдать, - рассказывает «КП» - Кубань местная активистка Галина Кулик. - Правда, проблем у других пациентов по-прежнему хватает.