Дача Сталина и встреча с мэром: Наталья Водянова с детьми проводит отпуск в Сочи

37-летняя модель и филантроп Наталья Водянова проводит свой отпуск в Сочи. Вместе с ней на черноморский курорт приехали старшие дети: 17-летний Лукас, 13-летняя Нева и 12-летний Виктор, а младшие сыновья остались в Париже.

natasupernova Goodmorning from Sochi

В Сочи Наталья наслаждается теплыми днями и отлично проводит время. В первый же день отдыха Водянова отправилась в ледовый центр, где встретилась с параолимпийской командой «Wild Wheels» и сыграла в керлинг. Эта встреча не была случайной – Наталья была послом Параолимпийских игр в Сочи.

- Спасибо вам, ребят, за погружение в керлинг и незабываемый вечер, - написала Водянова в Instagram.

natasupernova Вечер субботы с детьми и прекрасными ребятами-паралимпийцами из сочинской команды Wild Wheels Спасибо вам, ребята за погружение в кёрлинг и незабываемый вечер! #neverstop

Второй день в Сочи модель с детьми провела на высоте, посетив скай-парк, где находится самый длинный в мире подвесной пешеходный мост. А Лукас даже отважился на прыжок. Интересно, что Наталья Водянова решила посетить и знаменитую Дачу Сталина.

- Будучи в Сочи, я не могла упустить возможности познакомить своих детей с фигурой Сталина и обсудить, связанные с этим именем мрачные и трагичные страницы истории нашего героического народа, - так прокомментировала она свой визит в апартаменты вождя.

natasupernova We are on top of the world and Lucas just bungee jumped

Кроме того, модель встретилась с мэром Сочи Алексеем Копайгородским. Он предложил проводить на курорте благотворительный марафон фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца».

Наталья Водянова встретилась с мэром Сочи

- Благотворительность - это личная ответственность каждого человека, но она должна идти от сердца. Вы и Ваш фонд «Обнаженные сердца» являетесь настоящим примером помощи и поддержки семьям с детьми с расстройствами аутического спектра. Мы с радостью приняли бы марафон в Сочи, - подчеркнул Алексей Копайгородский.

Наталья Водянова поблагодарила главу Сочи за предложение и пообещала рассмотреть такую возможность.