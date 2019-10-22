2019-10-22T09:11:46+03:00
Общество

На Кубани первые заморозки ударят в начале ноября

Похоже, надо утепляться
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Синоптики неутешительные прогнозы подтверждают, правда, спешат добавить - никаких аномалий нет.Синоптики неутешительные прогнозы подтверждают, правда, спешат добавить - никаких аномалий нет.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сейчас в Краснодарском крае вовсю продолжается «бабье лето» — в большинстве районов края сухо, солнечно, тепло и почти безветренно. Считай, как летом. Но скоро от такой благодати, по информации метеорологов, не останется и следа.

Жители региона настолько отвыкли от осенних +5, что новости о приближающихся заморозках наводят ужас на любителей тепла.

- Неужто в регион придет холодная пора? - недоумевают кубанские жители.

Синоптики неутешительные прогнозы подтверждают, правда, спешат добавить - никаких аномалий нет, все в пределах климатической нормы.

- Среднесуточная температура у нас уже около пяти градусов тепла по краю, в северных районах и того ниже. И это абсолютно нормальные значения, которые обычно фиксируются в это время года, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь. - В ноябре, как и полагается, мы ожидаем понижение температуры.

В первых числах месяца дневные отметки могут упасть до +1-2 градусов. Ночью в Краснодарском крае и вовсе ожидаются заморозки до минус 3-5 градусов, причем не только в горных районах, но и в центральной части региона. К слову, отрицательная температура ожидается и на почве и в воздухе, так что садоводам лучше укрыть свои растения. Свежо будет и на Черноморском побережье, где ко всему прочему добавится еще и ветер.

Помимо похолодания, говорят метеорологи, на Кубань надвигается еще и снег. Несмотря на то, что обычно ждать его приходится аж в феврале.

- В ноябре, как правило, холодные периоды больше 3-4 дней не держатся, потому снег, если и будет, то кратковременный, - добавляет Андрей Бондарь. - К тому же фронтальные разделы будут частенько заходить на теплую подстилающую поверхность, а значит жители края сугробов могут не ждать, скорее под ногами будет «каша».

Правда, пуховики надолго доставать не придется — уже в середине месяца температурные отметки станут октябрьскими. Днем температура будет превышать 10-14 градусов тепла, ночью опустится лишь до +2-4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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