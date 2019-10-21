Подозреваемые в разбойном нападении на дом родителей Мурата Ахеджака предстанут перед судом

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по резонансному уголовному делу в отношении двух жителей Краснодарского края. Речь идет о двух ранее задержанных мужчиных, которых подозревают в нападении на семью бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака.

Родители бывшего вице-губернатора Кубани - Казбек и Луиза Ахеджак

Напомним, ЧП случилось в ночь на 9 мая 2018 года. Неизвестные в масках ворвались в дом родных Мурата Ахеджака. Преступники сначала жестоко избили Казбека и Луизу Ахеджак, а также их дочь Зарема, а затем связали и скрылись.

Позже стало известно, что подозреваемыми проходят 50-летний Вячеслав Пономарев и 34-летний Иван Кононенко. По версии следствия, именно они вместе с группой неизвестных через ограду проникли во двор, после чего свободно вошли в дом через незапертые двери.

Затем они напали на спящих членов семьи Мурата Ахеджака. Обездвижив их пластиковыми хомутами и скотчем, налетчики начали обыскивать дом. Деньги найти им не удавалось, потому они стали избивать Луизу Ахеджак, надеясь, что та укажет на место тайника.

В какой-то момент женщина перестала подавать признаки жизни, тогда бандиты переключились на Казбека Измаилович и его дочь Зарему, начали пытать их.

- Похитив денежные средства и имущество на сумму более чем 5,5 миллиона рублей, они скрылись, - сообщают в Генпрокуратуре России.

Таким образом, мужчины обвиняются по ч. 4 ст. 162 УК РФ «Нападение в целях хищения чужого имущества в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в жилище».

Стоит сказать, что сами обвиняемые свою вину отрицают, утверждая, что на месте преступления не были. Родные и соседи Ивана Кононенко готовы подтвердить алиби мужчины, уверяя, в ту ночь он был с детьми.

Супруга Ивана до сих пор не верит, что он мог совершить преступление.

Друзья Вячеслава Пономарева также не понимают, почему мужчину обвиняют в преступлении, хотя в ночь на 9 мая он находился дома с семьей.

По словам друзей Пономарева, в ночь убийства он был с семьей.

Тем не менее обвиняемые заключены под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея.

К слову, расследование уголовного дела в отношении других участников преступной группы продолжается. Однако подробности разбирательств, как и личности подозреваемых, не разглашаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/650829" frameborder="0"></iframe> Дом родителей Мурата Ахеджака в Адыгее после нападения бандитов.Евгения ХИЛЬКО

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