2019-10-21T22:37:32+03:00
Происшествия

Подозреваемые в разбойном нападении на дом родителей Мурата Ахеджака предстанут перед судом

Однако разбирательства в отношении других участников преступной группы продолжатся [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Оба подозреваемых уверяют - их не было на месте преступления.Оба подозреваемых уверяют - их не было на месте преступления.
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Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по резонансному уголовному делу в отношении двух жителей Краснодарского края. Речь идет о двух ранее задержанных мужчиных, которых подозревают в нападении на семью бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака.

Родители бывшего вице-губернатора Кубани - Казбек и Луиза Ахеджак

Родители бывшего вице-губернатора Кубани - Казбек и Луиза Ахеджак

Напомним, ЧП случилось в ночь на 9 мая 2018 года. Неизвестные в масках ворвались в дом родных Мурата Ахеджака. Преступники сначала жестоко избили Казбека и Луизу Ахеджак, а также их дочь Зарема, а затем связали и скрылись.

Позже стало известно, что подозреваемыми проходят 50-летний Вячеслав Пономарев и 34-летний Иван Кононенко. По версии следствия, именно они вместе с группой неизвестных через ограду проникли во двор, после чего свободно вошли в дом через незапертые двери.

Затем они напали на спящих членов семьи Мурата Ахеджака. Обездвижив их пластиковыми хомутами и скотчем, налетчики начали обыскивать дом. Деньги найти им не удавалось, потому они стали избивать Луизу Ахеджак, надеясь, что та укажет на место тайника.

В какой-то момент женщина перестала подавать признаки жизни, тогда бандиты переключились на Казбека Измаилович и его дочь Зарему, начали пытать их.

- Похитив денежные средства и имущество на сумму более чем 5,5 миллиона рублей, они скрылись, - сообщают в Генпрокуратуре России.

Таким образом, мужчины обвиняются по ч. 4 ст. 162 УК РФ «Нападение в целях хищения чужого имущества в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в жилище».

Стоит сказать, что сами обвиняемые свою вину отрицают, утверждая, что на месте преступления не были. Родные и соседи Ивана Кононенко готовы подтвердить алиби мужчины, уверяя, в ту ночь он был с детьми.

Супруга Ивана до сих пор не верит, что он мог совершить преступление.

Супруга Ивана до сих пор не верит, что он мог совершить преступление.

Друзья Вячеслава Пономарева также не понимают, почему мужчину обвиняют в преступлении, хотя в ночь на 9 мая он находился дома с семьей.

По словам друзей Пономарева, в ночь убийства он был с семьей.

По словам друзей Пономарева, в ночь убийства он был с семьей.

Тем не менее обвиняемые заключены под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея.

К слову, расследование уголовного дела в отношении других участников преступной группы продолжается. Однако подробности разбирательств, как и личности подозреваемых, не разглашаются.

Дом родителей Мурата Ахеджака в Адыгее после нападения бандитов.Евгения ХИЛЬКО

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- Ивана задержали по ошибке! В ночь на 9 мая дядя спал дома, это могут подтвердить его супруга и ее родители – они вместе живут, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Денис Ткачев. - Иван работает удаленно, перевозками занимается, все вопросы решает по телефону, потому дома он был и на следующий день. Соседи его видели точно (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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