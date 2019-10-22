У полицейского должна быть светлая голова и горячее сердце: «Народный участковый Кубани-2019» готовится к всероссийскому конкурсу

В ведении у 27-летнего участкового Максима Ткаченко – около 3000 человек. Он следит за порядком в одном из самых густонаселенных районов Краснодара – в поселке Калинина. А теперь еще стал настоящей знаменитостью – именно старший лейтенант Ткаченко получил звание «Народный участковый Кубани-2019». За него в Краснодарском крае отдали больше всего голосов. Само голосование шло на сайте регионального ГУ МВД. Теперь он будет представлять край на всероссийском конкурсе.

Кстати, конкурс «Народный участковый» проводится 9-й раз МВД России совместно с Издательским домом «Комсомольская правда». Финальный этап этого конкурса проводится на федеральном уровне - на портале информационного партнера конкурса – kp.ru с 1 по 10 ноября. Gобедитель получит от министра МВД России и "Комсомольской правды" досрочное звание и ключи от новенького УАЗ "Патриот". Награждать троих победителей будут в МВД России, в Москве, 15 ноября накануне Дня участковых уполномоченных полиции, который отмечается 17 числа.

На территории, которую обслуживает участковый, живет около 3000 человек. Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

- Когда меня выдвинули на участие в конкурсе, супруга моя, Юлия, не верила в эту затею, говорила, мол, кто будет за меня голосовать, - улыбается Максим Ткаченко. – А когда вся Кубань выбрала именно мою кандидатуру, и мне начали звонить друзья, коллеги и поздравлять с победой на региональном этапе, жена призналась, что недооценивала этот конкурс. Теперь она ждет, когда начнется федеральный этап, чтобы голосовать за меня, она уже и подруг всех своих предупредила. Хочет, чтобы я победил.

В конце октября в семье Максима случится и радостное событие - он станет отцом.

А пришел в службу участковых Максим Ткаченко в 2016 году. Он окончил юрфак КубГУ и хотел устроиться на службу в полиции в своей родной станице Ленинградской, куда вернулся после вуза. Но там его не взяли. Тогда Максим подал документы в Краснодар, в службу участковых.

- Хотел быть именно участковым, сколько себя помню, всегда грезил об этой профессии, - рассказывает Максим. – И меня взяли на работу в административный участок № 224 краснодарского поселка Калинино. Я собрал вещи и переехал, и ничуть не жалею. Очень люблю свою работу.

Когда Максим еще был стажером, в отдел участковых, где он дежурил, забежали мальчишки.

- Там тетенька машину бьет, сделайте что-нибудь, - просили они начинающего участкового.

Максим выбежал на улицу, а там пьяна девушка колотила битой по автомобилю.

Народный участковый Кубани-2019 -полицейский из Краснодара.

- Я выключил зажигание и оттащил девушку от машины, перед этим вызвал наряд ДПС, - рассказывает Максим. – Она вырывалась, кричала. Пришлось ее удерживать, пока не приехали сотрудники ГИБДД – они составили протокол. Как выяснилось, девушка поругалась со своим парнем, взяла его машину и решила ее разбить.

С тех пор прошло больше трех лет, много было дел у Максима. Но он старается не пропускать все через себя – разграничивает работу и личную жизнь.

- У участкового должна быть светлая голова, трезвый ум и горячее сердце, - говорит Максим Ткаченко.