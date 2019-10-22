2019-10-22T13:18:23+03:00
Здоровье

Врач-блогер из Краснодара Наталья Зубарева получила премию за развитие лженауки

После этой новости доктор закрыла свою страницу в Instagram
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Жюри премии разоблачило Наталью ЗубаревуЖюри премии разоблачило Наталью Зубареву
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Популярный краснодарский врач-блогер Наталья Зубарева оказалась лауреатом четвертой премии Врунической академии лженаук (ВРАЛ) 2019 года. Ее вклад в распространение псевдонаучных знаний признали наиболее значимым.

У Натальи Зубаревой 2,5 млн подписчиков в Instagram, но после новости о вручении премии ее страница оказалась закрытой.

- Наталья Зубарева - врач-терапевт, называющая себя также эндокринологом, диетологом, детским диетологом и спортивным нутрициологом, автор псевдонаучных книг, продающихся огромными тиражами, без устали рассказывающая своим подписчикам о таких опасностях, как дырявый кишечник, токсичные дезодоранты, зубная паста и пластиковая посуда, - сообщают организаторы премии, учрежденной научно-просветительским порталом «Антропогенез.ру» и Фондом «Эволюция».

Члены жюри разоблачили деятельность Натальи Зубаревой, которая основала свою академию, выпускает книги и проводит онлайн-консультации, назначая пациентам лечение БАДами. Прием у доктора стоит порядка 10 тысяч рублей, а стоимость курсов достигает 150 тысяч рублей.

Финалистами лженаучной премии также стали пропагандист конспирологических теорий и автор псевдоисторических книг Николай Стариков и инстаграм-блогер Екатерина Филатова, известная как «Katia Txi».

КТО ТАКАЯ НАТАЛЬЯ ЗУБАРЕВА

Наталья Зубарева врач терапевт, кардиолог, диетолог, нутрициолог. Она занимается подбором питания для пациентов, а также лечением ожирения.

В 2009 году окончила Кубанский государственный медицинский университет, в 2011 году ординатуру по специальности «терапия», там же в 2015-м году прошла профессиональную переподготовку по программе «диетология». С 2015 года состоит в Российском обществе диетологов и нутрициологов.

Пациенты оставляют разные отзывы после приема у Натальи Зубаревой. Часть из них оказалась разочарована назначением множества БАДов и формальным подходом к работе. Другие же благодарят врача за сброшенные килограммы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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