Чем травят жителей ближайшего к Краснодару района

Жители Северского района бьют тревогу — отвратительный запах стоит в воздухе и пропитал все в их квартирах. Вот уже две недели рано утром его ощущают жители поселка Афипский. К вечеру ядовитое облако настигает райцентр.

- Сначала стоит в воздухе вонь сероводорода, а потом в квартире — будто одновременно в туалет сходили с десяток котов, - рассказывает «КП» - Кубань» житель станицы Северской Алексей Иванов.

К главе района Адаму Джариму обратились уже десятки людей. Обвинения звучат в адрес нефтепереработчиков.

- 22.10 утро! Дышать на улице и уже даже в помещении невозможно, этот ядовитый запах вызывает кашель и головокружение, - обращаются жители Афипского в Instagram руководства муниципалитета.

В администрации района решили выяснить причины зловония на специальном совещании.

- Мы проведем заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которое приглашены все заинтересованные в данном вопросе представители предприятия и ведомств, - озвучил инициативу Адам Джарим на своей странице в соцсети.

КОНКРЕТНО

На Афипском нефтезаводе отрицают, что они являются источником неприятных запахов.

- Никаких нештатных ситуаций у нас не происходило. Мы работаем в строгом соответствии с нормами экологического законодательства. Нашими лабораториями постоянно проводятся исследования на границах санитарно-защитной зоны, на местах непосредственного производства. Мы делаем анализы и передаем их в контролирующие органы. Никакого превышения выявлено не было - рассказала «КП» - Кубань» начальник управления внешних связей Ирина Батурина.

Другое предприятие Северского района - Ильский НПЗ - и вовсе заявил о своей непричастности.

- Нам не в чем оправдываться, без комментариев, - сказали «КП» - Кубань» на заводе.

ОФИЦИАЛЬНО

Специалисты Роспотребнадзора по Краснодарскому краю выезжали в Афипский для контрольных замеров в атмосфере.

- Пробы в жилом секторе рядом с заводом в Афипском производились несколько раз. Превышения загрязняющих веществ найдено не было, - сообщила «КП» - Кубань» пресс-секретарь ведомства Ирина Воронкова.

Что головокружительная вонь стала результатом ЧП на нефтепроизводстве, никто не подтвердил.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

На самом деле технологии устранения запахов химических производств в России вполне способны избавить от дискомфорта и местных жителей, и власти, и владельцев заводов.

- Стоит только захотеть потратить на это некоторую сумму денег, - рассказали «КП» - Кубань» в московской фирме «Эколо». - Наши технологи непосредственно на производстве находят источник неприятных запахов и устанавливают фильтры. Их существует великое множество. Гиганты нефтепроизводства нуждаются еще в согласовании изменений своих конструкций в проектных институтах. Но эти проблемы решаемы.

На практике общественное мнение заставляет местные власти форсировать установку подобных фильтров.

Обычно, говорят специалисты фирмы, природоохранные структуры выносят представления, и владельцы "вонючего" производства вынуждены его исполнять.

Понятно, что все нацелены на экономию, но в этой ситуации у них просто нет выбора. А власть обязана слышать людей.

«Комсомолка» следит за развитием ситуации.