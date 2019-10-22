2019-10-22T17:13:43+03:00
Спорт

Трабзонспор - Краснодар. Прогноз и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 24 октября

Прогноз, коэффициенты и ставки на матч Лиги Европы Трабзонспор - Краснодар. Матч состоится 24 октября в 22:00 мск на стадионе «Шенол Гюнеш»
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Прогноз и ставки на матч Трабзонспор - Краснодар 24 октября. Обе команды забьют Фото: ФК "Краснодар"/Андрей ШРАМКОПрогноз и ставки на матч Трабзонспор - Краснодар 24 октября. Обе команды забьют Фото: ФК "Краснодар"/Андрей ШРАМКО
Изменить размер текста:

В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Краснодар» на выезде встретится с «Трабзонспором». «Горожане» после двух поражений подряд занимают последнее место, у турецкой команды в активе только ничья с «Базелем». Обеим командам очень нужна победа, чтобы реанимировать шансы на выход в плей-офф.

«Краснодару» по-прежнему приходится непросто из-за кадрового дефицита, возникшего после эпидемии травм. Не исключено, что «быки» пожертвуют еврокубковыми перспективами ради чемпионата, где дела складываются совсем неплохо. Определенность в этом вопросе наступит после игры в Трабзоне.

Прогноз и ставки на матч Трабзонспор – Краснодар 24 октября

Букмекеры оценивают шансы команд на победу примерно равными, отдавая небольшое преимущества хозяевам поля. Коэффициент на победу «Трабзонспора» – 2,5, на ничью – 3,7, на победу «Краснодара» - 2,85.

Турецкая команда находится в неплохой форме и выиграла три из четырех последних матчей. В трех последних играх на домашней арене «Трабзонспор» забил 10 мячей, при этом ни разу не смог оставить свои ворота сухими.

Можно предположить, что в игре Трабзонспор – Краснодар, где обоим соперникам с хорошей атакой и неидеальной защитой нужна победа, будет забито много голов.

Прогноз «КП» - обе команды забьют (кф. 1,58)

История встреч

Матч «Трабзонспор» - «Краснодар» станет первым в истории соперников.

В двух прошлых домашних матчах с клубами из России «Трабзонспор» голов не пропускал – ничья с ЦСКА и победа над «Ростовом».

В четырех матчах с представителями Турции «Краснодар» одержал три победы при одной ничьей. Были обыграны «Фенербахче» и «Акхисар».

В составе «Трабзона» есть некоторые известные имена. Цвета турецкой команды защищают нигерийский полузащитник Джон Оби Микел и английский форвард Даниэль Старридж.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ФК «Краснодар»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ювентус - Локомотив 22 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Футбол, матч Ювентус - Локомотив 22 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 22 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 3 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Два четверных Щербаковой, камбэк россиянок и боевое "серебро" Степановой: девять главных событий Скейт Америка - 2019
Первый этап Гран-при Скейт Америка 2019 запомнится историческим прокатом российской фигуристки Анны Щербаковой и ее неожиданным возвращением на лидерскую позицию после провала в короткой программе
Вдова вратаря Яшина: Лева любил хулиганские частушки
22 октября исполняется 90 лет со дня рождения великого вратаря. Накануне юбилея мы позвонили Валентине Тимофеевне Яшиной, чтобы узнать как она будет отмечать эту дату. Но сначала спросили ее про художественный фильм о ее муже
Новости 24
В Краснодаре в ближайшие два года отремонтируют более 153 км дорог
540 тысяч рублей – средний размер взятки на Кубани
Новую развязку у въезда в Майкоп построят к началу декабря
За две недели на 10 участках улиц Краснодара провели ямочный ремонт
У Вечного огня в Краснодаре высадят декоративные вишни
По стопам отца: Сын вора в законе Тамаза Новороссийского отправился в колонию за вымогательство
В Финляндии состоялась презентация кубанского вина
В Сочи пройдет Международный фестиваль Азии
Кубанские атлеты взяли четыре золотые медали на первенстве России
В Курганинском районе перевернулась и сгорела иномарка
На Кубани врачи спасли 4-летнего ребенка, который проглотил монету
В Краснодаре благоустроят Николаевский бульвар
В учреждениях УФСИН Кубани завершили сбор урожая
В станице Новоплатнировской Ленинградского района благоустроили сквер
Мошенник из Краснодарского края представился девушкой, чтобы выманить деньги у крымчанина
Жительница Кубани убила соседку за просьбу набрать горячей воды в две бутылки
В Новороссийске спасатели сняли с дерева домашнюю кошку
Центробанк выпустил серебряную монету в честь саммита «Россия – Африка» в Сочи
В Сочи в лесу заблудилась любительница каштанов
В Краснодаре водитель «Пежо» столкнулся с мотоциклистом
Житель Кубани притворился эпилептиком, чтобы не выплачивать долг по алиментам
Житель Краснодара обманул 20 дольщиков
Житель Ольгинки скатился с 30-метровой скалы
В историческом центре Краснодара меняют участок сети водоснабжения
Житель Новокубанского района пытался убить приятеля вилкой
В Армавире родители два года пытаются найти виновных в смерти дочери