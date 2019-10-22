Трабзонспор - Краснодар. Прогноз и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 24 октября

В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Краснодар» на выезде встретится с «Трабзонспором». «Горожане» после двух поражений подряд занимают последнее место, у турецкой команды в активе только ничья с «Базелем». Обеим командам очень нужна победа, чтобы реанимировать шансы на выход в плей-офф.

«Краснодару» по-прежнему приходится непросто из-за кадрового дефицита, возникшего после эпидемии травм. Не исключено, что «быки» пожертвуют еврокубковыми перспективами ради чемпионата, где дела складываются совсем неплохо. Определенность в этом вопросе наступит после игры в Трабзоне.

Прогноз и ставки на матч Трабзонспор – Краснодар 24 октября

Букмекеры оценивают шансы команд на победу примерно равными, отдавая небольшое преимущества хозяевам поля. Коэффициент на победу «Трабзонспора» – 2,5, на ничью – 3,7, на победу «Краснодара» - 2,85.

Турецкая команда находится в неплохой форме и выиграла три из четырех последних матчей. В трех последних играх на домашней арене «Трабзонспор» забил 10 мячей, при этом ни разу не смог оставить свои ворота сухими.

Можно предположить, что в игре Трабзонспор – Краснодар, где обоим соперникам с хорошей атакой и неидеальной защитой нужна победа, будет забито много голов.

Прогноз «КП» - обе команды забьют (кф. 1,58)

История встреч

Матч «Трабзонспор» - «Краснодар» станет первым в истории соперников.

В двух прошлых домашних матчах с клубами из России «Трабзонспор» голов не пропускал – ничья с ЦСКА и победа над «Ростовом».

В четырех матчах с представителями Турции «Краснодар» одержал три победы при одной ничьей. Были обыграны «Фенербахче» и «Акхисар».

В составе «Трабзона» есть некоторые известные имена. Цвета турецкой команды защищают нигерийский полузащитник Джон Оби Микел и английский форвард Даниэль Старридж.