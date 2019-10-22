Краснодарцы вышли на сход против уничтожения деревьев

В Сети обсуждают видео пикета, который прошел на 10-м километре Ростовского шоссе в Краснодаре. Именно здесь в скором времени планировали возведение храма Иверской иконы Божией Матери. Для этого необходимо расчистить участок от деревьев. Как выяснилось, есть те, кто выступает против этой инициативы.

Денис Баландин, один из тех, кто вышел на пикет, на видео заявил, что спил зеленых насаждений в лесополосе и передача земли церкви - незаконны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/739445" frameborder="0"></iframe> Краснодарцы вышли на народный сход против уничтожения деревьев под храм Видео: instagram.com/typodar.

- Не было проведено общее собрание перед продажей земельного участка, а земли – общие. Все должны были выразить свое мнение, - говорит Денис Баландин.

Однако председатель садоводческого товарищества Людмила Худякова утверждает, что ситуация выглядит несколько иначе, как ее преподносят.

- В 2014 году мы решали вопрос, что сделать с землями общего пользования. Лесополосы, неудобья, огороды можно было оформить в собственность или в аренду. Мы выбрали первый вариант, - рассказывает «КП» - Кубань» Людмила Худякова. - 23 августа 2014-го на общем собрании уполномоченных и членов садоводства принято решение о том, что земли общего пользования оформлены в нашу собственность. На это же собрании пришла группа садоводов из других товариществ, которые попросили решить вопрос с отсутствием храма. У нас была возможность передать 8 соток земли под строительство. Но участок мы не передавали в епархию, а сделали по закону - оформили на приход. Нам помогали сотрудники администрации.

Жители СНТ "Строитель" разделились на два лагеря.

То есть на этом месте планируют возвести церковь. А для этого необходимо расчистить участок лесополосы. Сквера в этом районе нет. И оппозиция, по словам Людмилы Худяковой, состоит из 12 человек, которые не являются членами садоводства. И они даже не собственники участка.

- Эти люди и заявляют, что мы смошенничали. Но меня, как председателя, проверяли уже неоднократно, все документы в порядке. Поверьте, те, кто протестует - не за деревья переживают. Они преследуют какие-то свои цели, - уверена Людмила Худякова.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», правоохранительные органы во время неоднократных проверок не нашли нарушений. Участок оформлен по закону, и на нем собираются возводить храм.

ОФИЦИАЛЬНО

- Расположенный на 10-м километре Ростовского шоссе участок земли находится в собственности прихода Иверской иконы Божией Матери Краснодара, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в Кубанской митрополии. - На сегодняшний момент у прихода нет проекта храмового здания и разрешения на строительство. Поэтому, связывать вырубку деревьев со строительством храма, безответственно.

Присутствующие насаждения, по данным Кубанской митрополии, расположены перпендикулярно Ростовскому шоссе, а не вдоль него.

- Поэтому, обвинения в том, что частичная вырубка деревьев сделает возможной задымленность поселка автомобильным выхлопами, абсурдны, - добавляют в епархии. - На самом деле приходом было получено разрешение от администрации на частичную вырубку поврежденных и старых деревьев.

Однако, по словам представителей духовенства, скорость реакции и организованность группы людей, которые препятствовали вырубке, могут натолкнуть общественность на мнение, будто это делается с целью вызвать неприязнь к православным прихожанам.

- Выражаем надежду, что это не так, и что гражданская акция протеста не преследует коммерческие интересы, - добавляют в Кубанской митрополии.