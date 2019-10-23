2019-10-22T19:06:43+03:00
Дом. Семья

За верность отплатили предательством: в Краснодаре собаку морили голодом, а потом выбросили в мешке

Пес нашел себе убежище, но и там едва не погиб [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Ольга БУРЛАКОВА.Фото: Ольга БУРЛАКОВА.
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Сложно поверить в то, с какой невиданной жестокостью людей, столкнулась эта собака. С рождения пес, кажется, и не знал, что такое любовь и забота. Еще щенком ее купили на стихийном рынке в Краснодаре - хозяевам нужен был охранник, который бы следил за домом.

Для малышки соорудили конуру из старых досок, в качестве лежанки бросили внутрь грязные полотенца. Чтобы собака не бегала по территории, ее пристегнули на цепь. В миску насыпали кости и испортившийся суп. Когда же владельцы уезжали в долгие поездки, пса бросали на произвол судьбы.

От голода собака пыталась вырваться из оков, но тщетно - цепь разорвать не получалось. Обессилевший пес начинал скулить в надежде, что его услышат прохожие, но в ответ в животное кидали камни. Когда же на него стали жаловаться соседи, хозяева решили избавиться от купленного питомца. В мешке они вывезли его за город и выкинули, словно мусор, в кювет.

Но собака выбралась и по запаху нашла путь домой, правда, хозяева ей были не рады. Прогнав в очередной раз, владельцы закрыли ворота прямо перед носом пса.

Такой Линду забирали у новых хозяев. Фото: Ольга БУРЛАКОВА.

Такой Линду забирали у новых хозяев. Фото: Ольга БУРЛАКОВА.

Уж как собака приблудилась у одного из отделений ГАИ, можно только догадываться. Именно там исхудавшую и изможденную ее нашли волонтеры.

- Мы назвали ее Линда. Она скиталась и заглядывала в глаза всем прохожим, словно умоляла о помощи. Тот взгляд забыть невозможно до сих пор. Когда же мы услышали, что собаку хотят отстрелить, сердце не выдержало - мы взяли девочку под свою опеку, - рассказывает «КП» - Кубань» Ольга Бурлакова.

Линда очень игривая.

Линда очень игривая.

Линду отвезли к ветеринару. У бедняги не было ни одной прививки, хотя собаке уже больше года. На передержке ее откормили, стерилизовали, обработали от паразитов. Более того, для девочки удалось найти новый дом. - Счастья не было предела. Мы так были рады за нашего питомца. Но спустя месяц звонок от семьи... Нас попросили забрать Линду, так как она часто воет, - продолжает Ольга Бурлакова. - Мы поехали за нашей собакой. Когда увидели ее, то просто зарыдали. Ее вообще не кормили, один скелет остался! Я бы тоже с голодухи завыла!!! Что удивительно, после сытного ужина на передержке, Линда спала довольная и не произнесла ни звука.

Собака Линда ждет хозяев.

Сейчас этой милой красавице снова ищут хозяев, которые смогут наконец подарить ей свою любовь и ласку. Забрать ее можно, позвонив по номеру 8-918-47-10-116, Ольга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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