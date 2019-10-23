2019-10-23T11:32:16+03:00
Звезды

Наталья Водянова с детьми приехала из Сочи в горы Адыгеи

Семья супермодели остановилась в поселке Каменномостском
Алиса БАУМ
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Наталья Водянова приехала в поселок Каменномостский Фото: instagram.com/natasupernova/Наталья Водянова приехала в поселок Каменномостский Фото: instagram.com/natasupernova/
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Супермодель Наталья Водянова с дочерью Невой и сыновьями Лукасом и Виктором приехала на отдых в Адыгею. Семья заселилась в одну из баз отдыха поселка Каменномостский и наслаждается прекрасной осенью в горах.

Наталья с детьми каталась на лошадях и побывала в ущелье Мишоко, где находится одноименный экстрим-парк. В Адыгее дорогих гостей встретили национальными песнями и танцами. Так уж совпало, что в горах в это время проходят съемки нескольких фильмов с участием артистов.

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Наталья Водянова в Адыгее
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- Сегодня рады были встретить в гостях прекрасную Наталью Водянову с ее детьми, и принять участие в съемках фильма, приятно пообщались на свежем воздухе, танцевали и рассказывали про наш край и наши традиции. Успехов вам, приезжайте к нам еще! – написано в Instagram танцевального ансамбля «Абреки».

Наталья Водянова с детьми приехала в Адыгею из Сочи, где супермодель сыграла в керлинг с параолимпийской командой, посетила дачу Сталина и встретилась с мэром курорта.

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В Сочи Наталья наслаждается теплыми днями и отлично проводит время. В первый же день отдыха Водянова отправилась в ледовый центр, где встретилась с параолимпийской командой «Wild Wheels» и сыграла в керлинг. Эта встреча не была случайной – Наталья была послом Параолимпийских игр в Сочи (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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