2019-10-23T16:44:18+03:00
Общество

Географический диктант 2019 в Краснодарском крае: как зарегистрироваться, где написать

Географический диктант 2019 в Краснодарском крае пройдет 27 октября
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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На Кубани географический диктант напишут на 600 площадках по всему краюНа Кубани географический диктант напишут на 600 площадках по всему краюФото: Михаил ФРОЛОВ
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В это воскресенье 27 октября уже в пятый раз состоится масштабная образовательная акция Русского географического общества. Десятки тысяч людей по всему миру напишут географический диктант. Участие в нем добровольно и совершенно бесплатно для всех.

Проверить свои знания довольно просто, нужно лишь зарегистрироваться на удобной для вас площадке, захватить с собой ручку и прийти к 12:00 в выбранное место. Написание диктанта займет около часа.

На Кубани диктант будут писать в школах, университетах, библиотеках, техникумах, колледжах и воинских частях. Всего зарегистрировано более 600 площадок в больших городах, станицах и даже отдаленных хуторах. Полный список можно найти на специальной странице.

Еще проще пройти диктант онлайн с помощью компьютера или смартфона. Страница с вопросами появится на сайте dictant.rgo.ru в 14:00 по московскому времени и будет работать пять дней до 14:00 31 октября

- Каждый вариант диктанта состоит из 40 вопросов, разделенных на две части, различающиеся по степени сложности. Первая часть базового уровня из 10 вопросов, так называемый «географический ликбез», составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть (30 вопросов) потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию, - сообщают в Русском географическом обществе.

Каждый участник диктанта получит индивидуальный номер, по которому сможет узнать свой результат после 29 ноября.

Если вы не уверены в своих знаниях, пройдите демонстрационный тест с типовыми заданиями. Заметили пробелы? Есть время подтянуться!

СПРАВКА «КП»

Географический диктант проводится с 2015 года с целью популяризации географических знаний. С 2017 года акция стала международной. В прошлом году Диктант написали в 97 странах мира более 257 тысяч человек, еще 119 тысяч проверили свои знания онлайн. Всего за четыре года проведения Диктанта его участниками стали около 900 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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