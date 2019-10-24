Этнографический диктант 2019 в Краснодарском крае: площадки и время проведения
Большой этнографический диктант 2019 в Краснодарском крае напишут 1 ноября в 11:00. Эта акция проходит в стране уже несколько лет подряд и позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. На Большой этнографический диктант 2019 в Краснодарском крае определены 92 площадки.
Каждому выдадут задание, в котором 20 общих вопросов и 10 – региональных - иех, которые уникальные для определенного субъекта страны. На то, чтобы ответить на них, дается 45 минут. А правильные ответы станут известны 10 ноября, а вот каждый сможет узнать, какой балл получил (100 – максимально высокий) только 12 декабря. Именно к этому времени проверят все работы. Причем написать Большой этнографический диктант 2019 на Кубани могут люди любого возраста – ограничений нет.
Кстати, в прошлом году на Кубани в акции участвовали свыше четырех тысяч человек, в этот раз ожидается большее количество.
Где написать Большой этнографический диктант 2019 в Краснодарском крае:
Краснодар
ул. Гимназическая, 67, историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына,
ул. Красная, 8, научная библиотека им. А.С. Пушкина
ул. Офицерская, 43, библиотека им. И.Ф. Вараввы
ул. Ставропольская, 149, КубГУ;
ул. Энгельса, 57, школа № 41.
ул. Сормовская, 5, Краснодарский политехнический техникум».
ул. Сормовская, 167, Институт развития образования.
ул. Зиповская,5, ИМСИТ.
ул. Дзержинского, 135, Краснодарское высшее военное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова.
ул. Российская,132, Краснодарский архитектурно-строительный техникум».
ул. 1 Мая, 99, Краснодарский гуманитарно-технологический колледж».
ул. Красноармейская, 53, центр национальных культур.
Анапа
ул. Астраханская, 88, филиал Московского государственного педуниверситета.
ул. Ленина, 169 «а», школа № 7
Армавир
ул. Азовская, 20, школа № 4.
ул. Кирова, 127, Армавирский механико-технологический институт.
ул. Розы Люксембург, 159, Армавирский государственный педауниверситет.
ул. Урицкого, 106-а, Армавирский юридический техникум.
ул. Новороссийская, 104, Армавирский индустриально-строительный техникум.
Абинский район
с. Светлогорское, ул. Садовая, 1, школа № 9.
Апшеронск
ул. Пролетарская, 62, школа №4.
ул. Лесозаводская, 80, Апшеронский техникум автомобильного транспорта и сервиса.
Геленджик
ул. Полевая, 210, школа № 2.
ул. Кирова, 66, торгово-экономический колледж.
ул. Луначарского, 128, филиал КубГУ.
Горячий Ключ
ул. Заводская, 37, школа № 4.
Вокзальная площадь, 6, Горячеключевской технологический техникум.
Белоглинский район
ст. Успенская, ул. Краснопартизанская, 151, школа № 32.
Белореченский район
п. Первомайский, ул. Советская, 6, школа № 16.
Брюховецкий район
ст. Брюховецкая, ул. Ростовская, 1, школа № 2.
Выселковский район
п. Бейсуг, ул. Близнюкова, 1, школа №8.
Гулькевичи
ул. Советская, 20, школа №3.
ст. Динская
ул. Калинина, 58, школа № 4.
Ейск
ул. Красная, 47/6, школа №7.
Кропоткин
ул. Красная, 166, школа №2.
ул. Пушкина, 69, Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта.
Калининский район
ст. Гривенская, ул. Советская, 20, школа № 13.
станица Каневская
ул. Чигиринская, 72, школа № 3.
Кореновский район
Кореновск, ул. Запорожская, 2А, школа № 20.
ст. Платнировская, ул. Красная, Кореновский автомеханический техникум.
Красноармейский район
ст. Полтавская, ул. Ленина, 241, школа № 1.
Крыловский район
ст. Октябрьская, ул. Кондратюка, 20, школа №6.
Крымский район
ст. Троицкая, ул. Партизанская, 96, школа № 57.
Курганинск
ул. Партизанская, 154, школа № 4.
Кущёвская
пер. Кавказский, 95, школа № 16.
Лабинск
ул. Делегатская, 9/1, школа № 2.
ст. Ленинградская
ул. Западная, 36, школа № 6.
ул. Красная, 152, Ленинградский социально-педагогический колледж.
Пос. Мостовской
ул. Красная, 46, школа №2.
Новокубанский район
ст. Прочноокопская, ул. Ленина, 149, школа № 5.
ст. Новопокровская
ул. Первенцева, 1, школа №10.
Новороссийск
ул. Герцена, 11, гимназия № 4.
ул. Карла Маркса, 20, Новороссийский политехнический институт.
Территория завода «Пролетарий».
ул. Мысхакское шоссе, 48, Новороссийский социально-педагогический колледж.
ул. Грибоедова, 12, ородской центр национальных культур.
ст. Отрадная
ул. Красная, 53, школа № 1,
ул. Мира, 9, школа № 9,
ул. Кизилова, 137, школа № 16,
ул. Урупская, 68, школа № 17.
Павловский район
ст. Павловская, ул. Шевченко, 36, школа № 3.
ст. Новолеушковская. ул. Лермонтова, 32,Павловский техникум профессиональных технологий.
Приморско-Ахтарск
ул. Тамаровского, 85, школа № 3.
Северский район
Пос. Ильский, ул. Первомайская,116, школа № 52.
Сочи
ул. Пластунская, 94, Сочинский государственный университет
ул. Чайковского, 45, Университетский экономико-технологический колледж
ул. Дагомысская, 42, филиал Всероссийского государственного университета юстиции.
ул. Ленина, 42, Централизованная библиотечная система Адлерского района.
ул. Чебрикова, 5, школа № 13.
ул. Голубые Дали, 60, школа № 26.
ул. Куйбышева,32, филиал Российского университета дружбы народов.
пос. Лазаревский, ул. Победы, 101/1, лицей № 95.
Славянский район
пос. Совхозный, ул. Полевая, 1, школа № 6.
ст. Староминская
ул. Шевченко, 2, школа № 4.
ст. Тбилисская
ул. Октябрьская, 133, школа № 5.
Темрюкский район
ул. Мира, 73-а, школа № 3.
ст. Тамань, ул. Лебедева, 102, Выставочный комплекс «Атамань».
Тимашевский район
ул. Ленина, 152, школа № 1.
ул. Степанова, 54, Тимашевский техникум кадровых ресурсов.
ул. Степанова, 170а, школа № 11.
ст. Медведовская, ул. Мира, 90-Б, школа № 13.
ст. Роговская, ул. Ленина, 103, школа № 15.
Тихорецк
площадь Шевченко, 2, школа № 2.
ул. Новорождественское шоссе, 3, Тихорецкий техникум отраслевых технологий.
пос. Парковый, ул. Гагарина, 32, Тихорецкий индустриальный техникум.
Туапсинский район
ул.Богдана Хмельницкого, 85, филиал Ростовского госуниверситета путей сообщения.
ул. Полетаева,10А, Туапсинский социально-педагогический колледж.
с. Небуг, ул. Центральная, 46 А, школа № 25.
Успенский район,
с. Вольное, ул. Школьная, 26, школа №6.
Усть-Лабинск
ул. Красная, 309, гимназия № 5.
ст. Старощербиновская
ул. Тельмана, 183, школа № 5.
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