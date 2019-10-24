2019-10-23T16:44:18+03:00
Общество

Этнографический диктант 2019 в Краснодарском крае: площадки и время проведения

1 ноября жители Кубани будут писать Большой этнографический диктант
Варвара ДЫМ
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Этнографический диктант 2019 в Краснодарском крае напишут 1 ноябряЭтнографический диктант 2019 в Краснодарском крае напишут 1 ноября
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Большой этнографический диктант 2019 в Краснодарском крае напишут 1 ноября в 11:00. Эта акция проходит в стране уже несколько лет подряд и позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. На Большой этнографический диктант 2019 в Краснодарском крае определены 92 площадки.

Каждому выдадут задание, в котором 20 общих вопросов и 10 – региональных - иех, которые уникальные для определенного субъекта страны. На то, чтобы ответить на них, дается 45 минут. А правильные ответы станут известны 10 ноября, а вот каждый сможет узнать, какой балл получил (100 – максимально высокий) только 12 декабря. Именно к этому времени проверят все работы. Причем написать Большой этнографический диктант 2019 на Кубани могут люди любого возраста – ограничений нет.

Кстати, в прошлом году на Кубани в акции участвовали свыше четырех тысяч человек, в этот раз ожидается большее количество.

Где написать Большой этнографический диктант 2019 в Краснодарском крае:

Краснодар

ул. Гимназическая, 67, историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына,

ул. Красная, 8, научная библиотека им. А.С. Пушкина

ул. Офицерская, 43, библиотека им. И.Ф. Вараввы

ул. Ставропольская, 149, КубГУ;

ул. Энгельса, 57, школа № 41.

ул. Сормовская, 5, Краснодарский политехнический техникум».

ул. Сормовская, 167, Институт развития образования.

ул. Зиповская,5, ИМСИТ.

ул. Дзержинского, 135, Краснодарское высшее военное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова.

ул. Российская,132, Краснодарский архитектурно-строительный техникум».

ул. 1 Мая, 99, Краснодарский гуманитарно-технологический колледж».

ул. Красноармейская, 53, центр национальных культур.

Анапа

ул. Астраханская, 88, филиал Московского государственного педуниверситета.

ул. Ленина, 169 «а», школа № 7

Армавир

ул. Азовская, 20, школа № 4.

ул. Кирова, 127, Армавирский механико-технологический институт.

ул. Розы Люксембург, 159, Армавирский государственный педауниверситет.

ул. Урицкого, 106-а, Армавирский юридический техникум.

ул. Новороссийская, 104, Армавирский индустриально-строительный техникум.

Абинский район

с. Светлогорское, ул. Садовая, 1, школа № 9.

Апшеронск

ул. Пролетарская, 62, школа №4.

ул. Лесозаводская, 80, Апшеронский техникум автомобильного транспорта и сервиса.

Геленджик

ул. Полевая, 210, школа № 2.

ул. Кирова, 66, торгово-экономический колледж.

ул. Луначарского, 128, филиал КубГУ.

Горячий Ключ

ул. Заводская, 37, школа № 4.

Вокзальная площадь, 6, Горячеключевской технологический техникум.

Белоглинский район

ст. Успенская, ул. Краснопартизанская, 151, школа № 32.

Белореченский район

п. Первомайский, ул. Советская, 6, школа № 16.

Брюховецкий район

ст. Брюховецкая, ул. Ростовская, 1, школа № 2.

Выселковский район

п. Бейсуг, ул. Близнюкова, 1, школа №8.

Гулькевичи

ул. Советская, 20, школа №3.

ст. Динская

ул. Калинина, 58, школа № 4.

Ейск

ул. Красная, 47/6, школа №7.

Кропоткин

ул. Красная, 166, школа №2.

ул. Пушкина, 69, Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта.

Калининский район

ст. Гривенская, ул. Советская, 20, школа № 13.

станица Каневская

ул. Чигиринская, 72, школа № 3.

Кореновский район

Кореновск, ул. Запорожская, 2А, школа № 20.

ст. Платнировская, ул. Красная, Кореновский автомеханический техникум.

Красноармейский район

ст. Полтавская, ул. Ленина, 241, школа № 1.

Крыловский район

ст. Октябрьская, ул. Кондратюка, 20, школа №6.

Крымский район

ст. Троицкая, ул. Партизанская, 96, школа № 57.

Курганинск

ул. Партизанская, 154, школа № 4.

Кущёвская

пер. Кавказский, 95, школа № 16.

Лабинск

ул. Делегатская, 9/1, школа № 2.

ст. Ленинградская

ул. Западная, 36, школа № 6.

ул. Красная, 152, Ленинградский социально-педагогический колледж.

Пос. Мостовской

ул. Красная, 46, школа №2.

Новокубанский район

ст. Прочноокопская, ул. Ленина, 149, школа № 5.

ст. Новопокровская

ул. Первенцева, 1, школа №10.

Новороссийск

ул. Герцена, 11, гимназия № 4.

ул. Карла Маркса, 20, Новороссийский политехнический институт.

Территория завода «Пролетарий».

ул. Мысхакское шоссе, 48, Новороссийский социально-педагогический колледж.

ул. Грибоедова, 12, ородской центр национальных культур.

ст. Отрадная

ул. Красная, 53, школа № 1,

ул. Мира, 9, школа № 9,

ул. Кизилова, 137, школа № 16,

ул. Урупская, 68, школа № 17.

Павловский район

ст. Павловская, ул. Шевченко, 36, школа № 3.

ст. Новолеушковская. ул. Лермонтова, 32,Павловский техникум профессиональных технологий.

Приморско-Ахтарск

ул. Тамаровского, 85, школа № 3.

Северский район

Пос. Ильский, ул. Первомайская,116, школа № 52.

Сочи

ул. Пластунская, 94, Сочинский государственный университет

ул. Чайковского, 45, Университетский экономико-технологический колледж

ул. Дагомысская, 42, филиал Всероссийского государственного университета юстиции.

ул. Ленина, 42, Централизованная библиотечная система Адлерского района.

ул. Чебрикова, 5, школа № 13.

ул. Голубые Дали, 60, школа № 26.

ул. Куйбышева,32, филиал Российского университета дружбы народов.

пос. Лазаревский, ул. Победы, 101/1, лицей № 95.

Славянский район

пос. Совхозный, ул. Полевая, 1, школа № 6.

ст. Староминская

ул. Шевченко, 2, школа № 4.

ст. Тбилисская

ул. Октябрьская, 133, школа № 5.

Темрюкский район

ул. Мира, 73-а, школа № 3.

ст. Тамань, ул. Лебедева, 102, Выставочный комплекс «Атамань».

Тимашевский район

ул. Ленина, 152, школа № 1.

ул. Степанова, 54, Тимашевский техникум кадровых ресурсов.

ул. Степанова, 170а, школа № 11.

ст. Медведовская, ул. Мира, 90-Б, школа № 13.

ст. Роговская, ул. Ленина, 103, школа № 15.

Тихорецк

площадь Шевченко, 2, школа № 2.

ул. Новорождественское шоссе, 3, Тихорецкий техникум отраслевых технологий.

пос. Парковый, ул. Гагарина, 32, Тихорецкий индустриальный техникум.

Туапсинский район

ул.Богдана Хмельницкого, 85, филиал Ростовского госуниверситета путей сообщения.

ул. Полетаева,10А, Туапсинский социально-педагогический колледж.

с. Небуг, ул. Центральная, 46 А, школа № 25.

Успенский район,

с. Вольное, ул. Школьная, 26, школа №6.

Усть-Лабинск

ул. Красная, 309, гимназия № 5.

ст. Старощербиновская

ул. Тельмана, 183, школа № 5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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