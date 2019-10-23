За знаниями в храм: В Краснодаре открылись бесплатные курсы подготовки к беременности и родам

В Краснодаре продолжаются бесплатные курсы для будущих мам. Занятия проводят квалифицированные психологи в Свято-Ильинском храме на улице Октябрьской.

Женщины здесь могут получить знания основ ухода за малышом, информацию об изменениях в организме во время беременности, родах, грудном вскармливании и правильном воспитании с первых месяцев жизни.

- Курсы подготовки к беременности и родам проводятся по четвергам в 17 часов, каждое занятие длится по два часа с перерывом на чаепитие, - рассказали в организации «Благой дар Кубани». - В ходе занятия можно задать интересующие вопросы специалистам.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

24 октября. «Беременность - женщина в новом качестве» (физиологические и психологические изменения в организме женщины при беременности).

31 октября. «Материнство и семейная жизнь» (как меняется семейная система при беременности и рождении ребенка).

7 ноября. «Перинатальная и неонатальная психология, жизнь с новорожденным малышом» (Основы ухода с малышом и особенности его физического и психического развития).

14 ноября. «Легкие роды – это реально» (физиология родов, периоды родов, психофизическая подготовка к родам, партнерские роды).

21 ноября. «Психофизиологические аспекты грудного вскармливания» (Важность для ребенка грудного вскармливания, как его наладить с комфортом для малыша и мамы).

28 ноября. «Правильное воспитание с пеленок» (психология ребенка и этапы его раннего развития).

Адрес: Краснодар, Свято-Ильинский храм, Октябрьская, 149. Предварительная запись по телефону: 8-918-193-77-33, участие бесплатно.

КСТАТИ

Кризисный центр «Светлая обитель» при храме Святого Ильи оказывает помощь беременным женщинам и матерям с детьми, оказавшимся в сложной ситуации. При необходимости предоставляется временное проживание, консультации психологов, юристов. Телефон доверия: 8-918-193-77-33.