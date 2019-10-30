День Черного моря: что ты знаешь о нем

Сергей Степашин - о Евгении Примакове: «Говорю ему - это дико, мы дружим, а меня вместо тебя - премьером. Отвечает - Серега, трудись!»

Экс-премьер - о своих встречах с легендарным политиком - впервые рассказал нашему обозревателю Александру Гамову [аудио]