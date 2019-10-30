День Черного моря: что ты знаешь о нем
Непростой тест от «Комсомольской правды»
31 октября - День Черного моряФото: Евгения ГУСЕВА
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31 октября - день Черного моря. В 1996 году причерноморские стрaны подписaли Стрaтегический плaн действий по реабилитaции и зaщите общего водоемa. В этот день в прибрежных городaх проходят экологические и образовaтельные акции. А мы подготовили непростой тест - "Что ты знаешь о Черном море". Дерзайте.
1Древние греки с опаской относились к Черному морю, называя его «негостеприимным» (Понт Аксинский), но после колонизации они решили дать ему другое имя. Как потом греки стали величать Черное море?
Черное море имело сотни названий в разное время
Правильный ответ:Греки стали называть Черное море Понтом Эвксинским, что переводится как «гостеприимное море». Море Геллы (с греч. - Геллеспонт) - это пролив Дарданеллы, соединяющий Эгейское море с Мраморным. Чермное море (тут нет опечатки) встречается в церковнославянском переводе Библии. Но речь тут о другом море – о том, которое сегодня мы называем Красным.
2Сейчас Черное море омывает берега семи стран. Какое современное государство не имеет выхода к нему?
Черноморское побережье - популярное место для отдыха во многих странах
Правильный ответ:Все старания древних греков оказались напрасными. Современная Греция не имеет отношения к Черному морю. А вот Абхазия и Грузия – вполне. У Румынии, например, протяженность морских границ – 256 километров.
3Черное море - объект исследования многих ученых со всего мира. Какое громкое открытие совершили в 2010 году сотрудники Лидского университета?
Ученые подарили миру этот снимок
Правильный ответ:Река в Черном море стала первым подобным открытием на планете. Ее длина 65 км, а несет свои воды она из Мраморного моря через Босфор со скоростью 6,5 км в час. У нее есть водопады, пороги и берега. А о том, что глубины насыщенны сероводородом, известно давно, еще после исследований экспедиции под руководством Иосифа Шпиндлера в конце XIX века.
4Что такое Очки Книповича?
Что же это такое?
Правильный ответ:Течения Черного моря образуют два гигантских круговорота, по очертаниям похожих на очки. Первым их описал Николай Книпович. Кстати, его именем еще назывался моторно-парусный бот, но вот очки тут совершенно ни при чем.
5Крупнейший остров Черного моря – Джарылгач. Это необитаемая узкая полоска суши длиной 42 километра. Как переводится название острова с крымско-татарского языка?
Здесь жизни нет
Правильный ответ:На самом деле «расколовшийся». Хотя он, действительно, необитаемый и резкий запах полыни там тоже присутствует.
6Черное море становилось ареной многих баталий. Синопское сражение в 1853 году известно быстрым разгромом турецкой эскадры русским флотом. Чем еще запомнилась эта битва?
«Синопский бой» Ивана Айвазовского
Правильный ответ:После этого дня парусный флот в боях не применялся. А еще это было первым сражением, в котором использовали бомбические орудия. Все корабли наша эскадра сохранила, но 38 человек все же погибли в бою. Османская империя понесла колоссальные потери. 15 из 16 турецких кораблей были уничтожены, а фрегат «Таиф» смог сбежать и сообщить Стамбулу о разгроме.
7Новороссийск, Бургас и Одесса имеют кое-что общее, кроме выхода к Черному морю. Что?
Такое фото могло быть сделано в любом приморском городе
Правильный ответ:Футбольный клуб с таким названием есть в каждом из этих городов!
8Со второй половины XX века в Черном море стало резко сокращаться количество мидий, устриц и гребешков. С чем это связано?
Экологическая ситуация в Черном море беспокоит многих ученых
Правильный ответ:Рапану завезли сюда с балластными водами из Японского моря. У этого хищного моллюска нет врагов в Черном море, он тут и прижился, уничтожив своих соседей. Но не стоит легкомысленно относиться к загрязнению Черного моря. Экологи считают ситуацию близкой к катастрофе!
9Черное море имеет очень важное транспортное значение и связывает разные города и страны. В какую столицу нельзя по воде доставить груз из Черного моря?
Шаланды полные кефали Константин привозил в Одессу, а куда бы мог еще?
Правильный ответ:Хоть Турции принадлежит большой участок Черноморского побережья, столица соседей далека от него. И скажем спасибо нашим предкам. Не зря они строили Волго-Донской канал, сделав Москву портом пяти морей.
10«Если Черное море всегда было сердитым с древних времен, то теперь оно несомненно чернее и страшнее по причине многочисленных чаек, все лето опустошающих море и сушу». О чем так написал в 1634 году префект Генуэзской крепости Кафа?
Ох, уж эти чайки!
Правильный ответ:Запорожские казаки строили суда, называемые чайками. Бравые хлопцы использовали их скорость и маневренность, чтобы быстро нападать на врагов и так же быстро отступать.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Юнга. Ты почти ничего не знаешь о Черном море. Не расстраивайся, все впереди!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Матрос. Неплохо, но еще есть над чем работать.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Боцман. Кое-что о Черном море вы все-таки знаете!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Тысяча чертей! Да ты же морской волк!
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ИСТОЧНИК KP.RU