«Краснодарский чай «Века» представил Кубань на форуме Россия-Африка в Сочи

Представители всех стран Африканского континента, а также российские официальные лица во главе с Президентом, политики и ведущие бизнесмены стали участниками экономического форума Россия – Африка, который проходит с 23 по 24 октября в Сочи.

Кубань и Кения обменяются опытом

Кубанскую делегацию возглавили представители ООО «Объединение Краснодарский чай», а необычный десерт из чая стал визитной карточкой всего региона, вызвав неподдельный интерес коллег из Африки. Краснодарские чаеводы также воспользовались уникальной возможностью перенять опыт производителей чая из Африки.

- Сегодня больше 10 африканских стран занимаются производством чая. И Кения мировой лидер. Сегодня она занимает в мире третье место по производству чая, опередив даже Шри-Ланку. Неудивительно: под чайные сады здесь отдано 150 тыс. гектаров, а общий объем производства достигает 340 тыс. тонн в год. При этом большая часть посвящена черному чаю СТС. Поэтому нам есть о чем поговорить с иностранными коллегами, ну и, конечно, представить регион, да и страну в целом и угостить всех настоящим краснодарским чаем! – рассказал генеральный директор ООО «Объединение Краснодарский чай» Серафим Тимченко.

Фото: пресс-служба ООО «Объединение Краснодарский чай».

Действительно, в последние годы страны африканского континента привлекают все большее внимание российского бизнеса. По прогнозам экспертов, Африка станет центром мировой экономики в ближайшие годы. И Кубань готова стать надежным бизнес-партнером. У «черного континента» и Краснодарского края есть общие точки роста, поэтому экономический форум стал хорошей площадкой для укрепления международных деловых связей.

- Этот форум стратегически важный шаг к достижению благоприятных условий для развития торгово-экономических отношений между Россией и странами Африки. И мы безоговорочно приняли приглашение Росконгресса поучаствовать и поддержать саммит, который проходит впервые. И нам приятно пообщаться с представителями африканских стран, так как в Африке также выращивают чай и история их чайной отрасли также начинается с 19-ого века, - заявил Серафим Тимченко.

По его словам, Краснодарскому краю не только есть чему поучиться у африканских коллег, но и есть, что предложить потенциальным партнерам. Подтвердил он это оригинальным способом, представив уникальный десерт, созданный из «Краснодарского чая» шеф-поваром «The Печь».

Пирожное из чайного листа

Необычный десерт из черного и зеленого чая с молоком и лимоном создал известный краснодарский ресторатор, шеф-повар «The Печь» Андрей Матюха.

По словам мастера, краснодарский край имеет собственный неповторимый вкус, раскрыть который помогают нотки молока.

Краснодарский шеф-повар Андрей Матюха создал кулинарный шедевр из черного и зеленого чая.Фото: пресс-служба ООО «Объединение Краснодарский чай».

-Мы создали такую исконно русскую историю – темный солодовый бисквит с кориандром и черносливом. Мягкую сердцевину мы пропитали крепко заваренным чаем. Из зеленого чая мы сделали заварной крем и подали его с пудрой из ферментированного лимона. Десерт стал воплощением напитка – чая с лимоном. По нашей задумке, бисквит должен оставлять послевкусие чая с лимоном, - раскрыл тайну изготовления своего шедевра Андрей Матюха.

По его словам, чай – хороший гастрономический партнер. Он идеально подходит и к началу и в завершение трапезы. Поэтому в планах у шеф-повара еще несколько кулинарных шедевров, которые он намерен создать на основе популярного напитка.

- Работать с Краснодарским чаем – это некий челлендж, поскольку напиток отличается от всего остального чая других мировых производителей. Он уникален из-за своей локации. Где он произрастает, как его собирают и обрабатывают. Поэтому, я уверен, мы можем использовать краснодарский чай для гастрономического сопровождения в жизни ресторанов, - рассказал именитый шеф-повар.

А пока созданный им кулинарный эксклюзив станет визитной карточкой презентации компании «Краснодарский чай» на экономическом форуме «Россия - Африка».