«Студентка» Елена Сулимова: Выйду на пенсию - открою салон

Учебный год еще не успел начаться, а Армавирский техникум технологии и сервиса уже выпустил первую группу будущих парикмахеров. Учились месяц по будням и субботам.

- К нам обращаются люди предпенсионного возраста. Они трудоустроены на основной работе, но хотят сменить род деятельности после выхода на пенсию, - рассказывает Людмила Фатеева, куратор программы в Армавирском техникуме технологии и сервиса. – Кто-то решил снова стать студентом, чтобы делать прически родным и знакомым, другие вообще хотят открыть свой парикмахерский салон или кабинет.

Занимаются в учебном центре на базе техникума. Кабинет оборудован как обыкновенный парикмахерский салон и рассчитан на девять студентов и преподавателя. В нем есть все необходимое для обучения.

- Мы используем в обучении лучшие краски для волос и средства для укладки, - показывает набор флаконов Людмила Фатеева. – Рассказываем, какими средствами лучше пользоваться. В конце обучения студенты сдают практический экзамен. В него входит стрижка, укладки и покраска. В первом потоке все ученики справились с испытанием, им вручили скиллс-паспорт - международны сертификат о прохождении курса. Он ценится на российских предприятиях. На экзамен обязательно приглашаем одного работодателя, чтобы он мог присмотреться к студентам и взять кого-нибудь на работу.

- Я в молодости мечтала стать парикмахером, но воплотить мечту не получилось, - рассказывает 53-летняя Елена Сулимова. – Пока еще работаю киоскером, но зато уже смогла подстричь внука и покрасить дочь, а зятя потихоньку прошу инвестировать в мой будущий парикмахерский кабинет. О программе рассказала знакомая, которая покупала у меня журналы. Решила на пенсии сменить деятельность, чтобы воплотить юношескую мечту,. Труднее всего давалась стрижка: при покраске или укладке ты можешь незаметно исправить ошибку, а при работе ножницами - нет, и я этого очень боялась. Но у нас была дружная группа - с удовольствием тренировались друг на друге и стригли студентов техникума. Кстати, среди восьми человек было и несколько мужчин. Они справились с экзаменом не хуже нас, женщин. Рекомендую всем идти учиться, бояться нечего. Сможете работать в востребованной профессии и обеспечить безбедную старость. Не пропадете.

СПРАВКА «КП»

В Краснодарском крае предпенсионеры могут обучиться более 30 навыкам и профессиям. Чтобы попасть на учебу, нужно Подать заявку и выбрать компетенцию на сайте 50plus.worldskills.ru. Здесь будущим студентам со всей страны предлагают 122 востребованных на рынке профессий. Надо только зарегистрироваться.

Программа обучения граждан 50+ по стандартам Worldskills проводится совместно с Министерством труда. Обучение проводится бесплатно. Проект реализуют во всех регионах России.

В этом году участвовать в программе могут женщины 1964–1968 годов рождения и мужчины 1959-1963 годов, а также те, кто имеет право на досрочную пенсию (за пять лет до выхода)

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».