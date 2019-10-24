Визитная карточка: В Сочи реконструируют привокзальную площадь в 2020 году

Площадь у железнодорожного вокзала Сочи ждет масштабное обновление. Проект подготовит РЖД вместе с администрацией курорта.

- Главный железнодорожный вокзал и привокзальная площадь Сочи - общественное пространство, которое должно быть четко вписано в общую архитектуру курорта. Сейчас мы готовы рассмотреть совместно с городом концепцию реконструкции привокзальной площади, но с сохранением всех аспектов по транспортной безопасности, - подчеркнул глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Здание железнодорожного вокзала Сочи – визитная карточка курорта. Перед Олимпиадой здесь были установлены дополнительные павильоны досмотра, которые работали и во время Чемпионата мира по футболу. Но теперь они не нужны в таком количестве и часть будет демонтирована в ближайшие месяцы. После реконструкции у вокзала появится и гостевая парковка.

- Мы вместе с жителями считаем, что площадь должна быть с современной инфраструктурой, с гостевой парковой, удобными подъездные путями, также она должна быть адаптирована и для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, - сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

В обновленном виде привокзальная площадь предстанет уже в 2020 году.

СПРАВКА «КП»

Здание железнодорожного вокзала. Сочи было построено в 1952 году по проекту советского архитектора Алексея Душкина, который также был автором проектов станций московского метрополитена «Кропоткинская», «Маяковская» и «Площадь Революции».

В конце 1990 годов здание вокзала реставрировано. Специалисты бережно восстановили все утраченные фрагменты. Сочинский вокзал является объектом историко-культурного наследия и взят под охрану государства как памятник архитектуры.