2019-10-24T12:34:25+03:00
Общество

«Думали — бронхит, оказалось — неизлечимая болезнь»: 2-летней девочке собирают на пожизненное лечение

Машенька Пустоветова свой день начинает с ингаляций и приема таблеток
Ева МУР@kp_kuban
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Маша Пустоветова. Фото: http://kraydobra.ruМаша Пустоветова. Фото: http://kraydobra.ru
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У 2-летней Машеньки Пустоветовой из Краснодара жизнь только начинается. Она бегает и веселится, как все дети, но только благодаря целему перечню препаратов. С их приема начинается каждый ее день.

Дело в том, что после обычной ОРВИ в пологода Машеньке поставили страшный и неизлечимый диагноз — муковивисцидоз. Бесконечная смена препаратов и многочисленные обследования прояснили картину для врачей не сразу.

- Она активная, веселая, очень любит танцевать, рисовать, купаться в море. Все это - несмотря на плохое самочувствие, постоянные процедуры и лечение, - говорят родители Маши.

Муковисцидоз - прогрессирующая генетическая болезнь, при которой жидкости во всех органах становятся густыми. Вязкая масса скапливается в легких, не дает нормально дышать. Вылечить Машеньку нельзя, болезнь неизлечима. Но специальная система очистки легких может помочь ей жить и развиваться.

Но она стоит огромных для семьи денег - 516 000 рублей.

Однако всем миром мы можем помочь Маше.

Для этого можно сделать пожертвование на сайте фонда «Край добра» в разделе «Я хочу помочь» с помощью банковской карты. Или отправить СМС на номер 7715. В тексте сообщения нужно написать слово СЧАСТЬЕ и через пробел указать любую сумму пожертвования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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