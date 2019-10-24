Трабзонспор - Краснодар 24 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Европы

«Краснодар» в выездном матче против «Трабзонспора» попытается реанимировать свои шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. После двух туров у российской команды нет набранных очков и последняя строчка в группе C. Турецкий клуб имеет в активе лишь один балл и идет на третьем месте.

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Трабзонспор - Краснодар 24 октября 2019.

Статистика личных встреч Трабзонспор - Краснодар 24 октября 2019

Матч «Трабзонспор» - «Краснодар» станет первым в истории соперников. В двух прошлых домашних матчах с клубами из России «Трабзонспор» голов не пропускал – ничья с ЦСКА и победа над «Ростовом». В четырех матчах с представителями Турции «Краснодар» одержал три победы при одной ничьей. В Лиге Европы были обыграны «Фенербахче» и «Акхисар».

Прогнозы букмекеров на матч Трабзонспор - Краснодар 24 октября 2019

Букмекеры оценивают шансы команд на победу примерно равными, отдавая небольшое преимущества хозяевам поля. Коэффициент на победу «Трабзонспора» – 2,5, на ничью – 3,7, на победу «Краснодара» - 2,85.

Прогноз на матч Трабзонспор - Краснодар 24 октября 2019

Прогноз «КП» - обе команды забьют.

Время начала матча Трабзонспор - Краснодар 24 октября 2019

Матч Трабзонспор - Краснодар 24 октября 2019 года в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Трабзонспор - Краснодар 24 октября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Трабзонспор - Краснодар посмотреть 24 октября, она начнется в 22:00 по московскому времени на телеканале Матч ТВ.

Трансляция матча Трабзонспор - Краснодар 24 октября 2019

Трансляция матча Трабзонспор - Краснодар 24 октября 2019 года состоится в прямом эфире на МатчТВ с 22:00 по московскому времени.