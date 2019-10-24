2019-10-24T14:34:08+03:00
Туризм

Китай, Индия и Германия: В зимнем расписании аэропорта Краснодара появятся 11 новых рейсов

Они будут выполняться с 27 октября по 28 марта
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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В зимнем расписании краснодарского аэропорта 11 новых направлений Фото: krr.aeroВ зимнем расписании краснодарского аэропорта 11 новых направлений Фото: krr.aero
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Краснодарский аэропорт переходит на зимнее расписание. В новом сезоне будут открыты 11 новых внутренних и международных направлений.

ПО МИРУ

Любителей зимой погреться на теплом побережье порадуют рейсы на курорты Индии, Китая и Таиланда, а рождественские каникулы жители крайцентра смогут провести в Мюнхене, который теперь соединен с Краснодаром прямым сообщением.

Рейс в Германию с 22 декабря выполнит авиакомпания «Азимут». По средам и воскресеньям самолеты Sukhoi Superjet 100 будут отправляться в Баварию.

А на остров Хайнань, что в Южно-Китайском море, с 27 октября раз в неделю полетят Boeing 767-300 от Azur Air. Индийский штат Гоа с Краснодаром соединит компания Royal Flight: чартерные рейсы будут выполняться один раз в 11 дней со 2 ноября 2019 года по 24 марта на Boeing 757-200.

На традиционно популярном направлении в Стамбул теперь пассажиров доставляет авиакомпания «Победа». Вылететь в аэропорт имени Сабихи Гекчен можно будет дважды в неделю, по средам и субботам.

Помимо этого, на международных направлениях пассажирам будут доступны рейсы в Актау, Анталью, Белград, Бишкек, Верону, Дубай, Душанбе, Ереван, Ларнаку, Минск, Нур-Султан, Прагу, Римини, Ташкент, Тель-Авив, Утапао (Паттайя), Худжанд.

ПО РОССИИ

Больше возможностей этой зимой появится и для путешествий по России. Один из новых рейсов компании «Ямал» соединит Краснодар с Ноябрьском, Надымом и Новым Уренгоем, а «ЮТэйр» откроет прямые рейсы в Ханты-Мансийск. С 1 ноября «АЛРОСА» предложит пассажирам отправиться в Красноярск.

«Азимутом» можно из столицы Кубани улететь в Брянск, Волгоград, Нижний Новгород, Пермь, Челябинск и Ярославль.

Ну, и, конечно перевозчики продолжат выполнять ежедневные рейсы в Москву и Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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