Ночь искусств 2019 в Краснодаре: полная афиша мероприятий

Театры и концертные залы, музеи и библиотеки, выставочные залы всего Краснодарского края 3 ноября присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет под общей темой «Искусство объединяет». Учреждения откроют свои двери с 19 до 23 часов.

- По традиции гостей и жителей Кубани приглашают на тематические мероприятия: экскурсии интеллектуальные викторины, постановки и открытые репетиции, лекции и мастер-классы, встречи с деятелями искусства и открытые дискуссии, а также творческие вечера, квесты, концерты и многое другое, - рассказали в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

РАСПИСАНИЕ НОЧИ ИСКУССТВ 2019 В КРАСНОДАРЕ

Представляем вашему вниманию полную афишу мероприятий «Ночи искусств 2019» в Краснодаре

Музей-заповедник им. Е.Д.Фелицына, Красноармейская, 69

19:00-23:00 – все выставки работают бесплатно.

19:00 - Открытие «Ночи искусств»: выступление детского театра балета «Мимолетности» со спектаклем «Флора»; дефиле «Осенний look».

19:40-23:00 - Литературный вечер «Искусство объединяет. В кругосветное путешествие с любимым поэтом». Представители творческой молодежи, студенты, волонтеры читают стихи любимых авторов, исполняют музыкальные произведения.

19:30-20:30 Мастер-класс заслуженного художника России А.А. Паршкова на тему: «Здравствуй, осень». Для учащихся Краснодарского художественного училища и студентов Краснодарского государственного института культуры.

20:00 – 20:45 Инклюзивный театр «Лестница» представляет спектакль «Повелитель игр». Театральную постановку покажут актеры с особенностями развития.

22:00-22:30 «От станицы до столицы» - театрализованная экскурсия.

Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств, Рашпилевская, 32

19:00-23:00 - Выставка работ студентов Краснодарского государственного института культуры

19:00-23:00 - Коллективная выставка живописи и графики Творческого Союза художников Кубани.

19:00-23:00 - Мастер-классы по лепке из глины инклюзивной мастерской «Непросто мастерская».

19:00-23:00 - Интерактивное мероприятие с музыкальным сопровождением «Искусство народов мира».

Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», Конгрессная, 2

18:00 – 21:00 - Работа мастерской народных ремесел «Красна дель»

19:00 – 20:00 - Лекция «Русское искусство начала XX века: живопись»

20:00 – 20:40 - Камерно-музыкальная программа Елены Куликовской «Душа на страницах и струнах».

19:00 - 19:40, 21:00 - 21:40 - Тематическая экскурсия «Развитие русской культуры».

20:40 – 23:00 Кинопоказ художественного фильма «1612»

19:00 – 23:00 - Экспозиции «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе 1917-1945», «Россия – Моя история. 1945 -2016».

Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко, Красная, 152.

19:00 – 21:00 - Мастер-класс по созданию кубанского пейзажа по мотивам работы Виктора Онищенко из фондов музея.

19:00 – 22:00 - Мастер-класс по традиционной вепсской кукле.

20:00 – 21:00 - Авторская экскурсия краснодарской художницы Ольги Беднаржик в рамках ее персональной выставки «Провинциальная рапсодия».

19:00 – 23:00 - Постоянная экспозиция «Русское искусство 16 – начала 20 века»

19:00 – 23:00 - Персональная выставка Александра Кокса «Полуфабрикат», Выставка работ Клима Чурсина, Выставка работ преподавателей и учащихся детской школы искусств «Школа», персональная выставка Дмитрия Кочановича «Небесное притяжение», фотовыставка «Дом для банка».

Кубанькино, Ленина, 89

18:00 – 19:40 Показ фильмов «Леонардо да Винчи. Неизведанные миры» (12+), «Садко» (0+)

19.40 – 21.40 Показ фильма «Сирано. Успеть до премьеры» (16+), «Чайка» (12+)

21:40 – 23:00 Показ фильма «Огни большого города» (0+), «Александр Невский» (6+)

Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина, Красная, 8

19:00 – 23:00 - Выставки «Классика в свете рампы», «Пушкин в зеркале двух столетий», «На мысли, дышащие силой, как жемчуг нижутся слова…»

Краснодарский краевой театр кукол, Красная, 131

18:35 - Обзорная экскурсия по театру «Театра мир волшебный»

19:25 - Мастеркласс в малом зале «Кукла выходит к людям»

19:55 - Продолжение экскурсии по театру «Театра мир волшебный»

20:20 - Мастер-класс актера-кукловода Евгения Суманеева

Музыкальный театр Краснодарского ТО «Премьера», Красная, 44

18:00 - Концертная программа Кубанского духового оркестра

19:00 - Концерт VIII Международного фестиваля джазовой музыки GGJazz-2019. Сергей Коренев Project (Новороссийск) Walter Ricci (Италия)

С 19:00 - Фотозоны: GGJazz-2019 и «Мистер Икс», выставка Фестиваля театральной фотографии.

19:00 - Квест «Театральный поиск»; Миманс музыкального театра в костюмах «Мистера Икс»

19:45 - Театральная викторина, выступление Школы рок-н-ролла «Простые движения»

21:00 – «К нам приехал цирк»

21:40 - Встреча с артистами музыкального театра, представление фрагментов спектаклей «Мистер Икс», «Царская невеста», рассказ о «Волшебнике изумрудного города»

22:30 - Выступление ансамбля «Криница».

Краснодарский академический театр драмы им. М. Горького, Красноармейская, 110

17:00 – Показ спектакля «Маскарад»

19:30 - Мастер-класс по сценической речи

18:00 - Мастер класс по созданию театрального реквизита (бутафория).

18:00 - Выставка, посвященная истории Краснодарского академического театра драмы

18:00 - Читка сказки «Конек-Горбунок»

18:00 - Экскурсия по закулисью театра

20:00 - Круглый стол с доктором филологических наук, профессором, заведующим кафедрой истории и правового регулирования массовых коммуникаций факультета журналистики КубГУ Юрием Викторовичем Лучинским.

20:00 - Читка пьесы «Пиковая дама»

Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, Красная, 55

18:00 - Вечер фортепианной музыки. Играет Наталья Камай.

19:00 - спектакль труппы Классического Русского балета «Лебединое озеро».

21:00 - Хиты мировой и отечественной эстрады в исполнении ансамбля русских народных инструментов, концерт ансамбля «Кубанская казачья вольница»

22:00 - Романсы и популярные арии из опер и оперетт. Концерт солистов-вокалистов Государственного эстрадно-симфонического оркестра.

Центральный концертный зал, Красная, 5

18:30 - Фотозона из коллекции концертных костюмов Кубанского казачьего хора, экспозиция музея ГА ККХ, посвященная 45-летию творческой деятельности В.Г. Захарченко в Кубанском казачьем хоре.

19:00 - Показ фильмов-победителй XX Кубанского фестиваля православных фильмов «Вечевой колокол», выступление оркестра камерной музыки «Благовест».

20:30 - Выступление ансамбля «Казачья душа».

22:00 - Выступление казачьего ансамбля «Кумовья».

Молодежный театр Краснодарского творческого объединения «Премьера», Седина, 28.

18:00 - Спектакль по пьесе Михаила Булгакова «Бег» (на платной основе)

21:30 - Встреча с артистами театра. Истории о театральном закулисье.

Новый театр кукол Краснодарского творческого объединения «Премьера», Ставропольская, 130.

18:00 - Выставка театральных кукол.

19:00 - Спектакль «Я пред тобой в долгу».

20:15 - Театральная гостиная с чаепитием.

Муниципальный концертный зал Краснодарского творческого объединения «Премьера», Красная, 122.

19:00 - Премьера цикла вечерних концертов «Премьер-оркестра» «Solo E Tutti» - программа #CLARINET.

21:00 - Работы выставки VI Всероссийского фестиваля театральной фотографии.

21:00 – «Чаепитие у рояля». Встреча с музыковедом заслуженным деятелем искусств Кубани Ниной Магдалиц и лауреатом международных конкурсов Екатериной Рыбальской.

21:00 - Ночная экскурсия к органу

Краснодарский государственный цирк, Рашпилевская, 147

19:00 - интерактивная программа «Да здравствует наш цирк!»

19:30 - На манеже цирка – новый аттракцион Андрея Шевченко «Цирк на воде», ночное ревю «Волшебные сны о цирке». Мыльное шоу, мастер-класс по аква-гриму, иллюзионист, эквилибристы и акробаты.

21:00 - костюмированное шествие.