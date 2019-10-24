Обзор матча Трабзонспор - Краснодар 24 октября 2019 – 0:2. Счет, голы, статистика игроков

«Краснодар» выиграл на выезде у «Трабзонспора» в Лиге Европы. Встреча завершилась со счетом 0:2, ее исход решили голы Маркуса Берга в начале второго тайма и Тони Вильены, который отличился в компенсированное время. Эта победа стала первой для «горожан» в нынешнем розыгрыше еврокубка и оставляет российской команде шансы на дальнейшую борьбу за выход в плей-офф.

0-1 Маркус Берг 49' Трабзонспор - Краснодар .Гол Краснодара в ворота Трабзонспора

0-2 Тонни де Вилена 90+2' Трабзонспор - Краснодар .Второй гол Краснодара в ворота Трабзонспора

Обзор матча Трабзонспор – Краснодар

В условиях кадрового дефицита из-за множества травм тренерский штаб «Краснодара» вынужден экспериментировать. На матч в Турции в атаке на левом фланге появился Стоцкий, с первых минут на поле вышли Берг и Сулейманов.

В первом тайме команды показали весьма содержательный футбол, поочередно владея инициативой. У «Краснодара» роскошным ударом в перекладину отметился Шапи, а на линии ворот блестяще играл Сафонов.

По итогу первого тайма счет 0:0 выглядел справедливым, несмотря на небольшое преимущество хозяев поля, которых гнал вперед переполненный стадион.

Второй тайм «Краснодар» начал очень мощно и на 49-й минуте смог открыть счет. Петров прорвался в штрафную к лицевой линии и практически из вратарской дал в центр на высвободившегося Берга. Оставшийся на линии ворот защитник Перейра отчаянно отбивал мяч рукой, но швед на добивании поразил ворота «Трабзонспора».

Закипевшие спустя несколько минут страсти австрийский арбитр потушил желтой карточкой для капитана турецкой команды.

По ходу второго тайма «Краснодар» бросил в бой Фернандеша и Ари. «Трабзон», вынужденный отыгрываться, все чаще оголял тылы. «Быки» имели несколько отличных контратак, но Вильена не попал в створ, оставшись один, а Шапи не решился на удар из убойной позиции – его потенциально голевую передачу на Фернандеша в последний момент прервал защитник.

Нвакаеме имел шанс сравнять счет на последних минутах, но его удар просвистел рядом со штангой.

Уже в компенсированное время Вильена и Ари здорово переиграли защиту «Трабзонспора» и нидерландский полузащитник без труда отправил мяч мимо вратаря – 0:2.

«Краснодар» одержал жизненно важную победу, набрал первые очки в Лиге Европы и поднялся на третью строчку в группе С Лиги Европы.

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

Трабзонспор - Краснодар 0:2 (0:0). Голы: Берг, 49, Вильена, 90.

Статистика игроков

Трабзонспор: Чакыр, Перейра, Фернандеш, Кампи (Джанбаз), Новак, Соса, Сары, Черекчи (Эрдоган, 68), Пармак (Авдияй, 72), Нвакаеме, Серлот.

Краснодар: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Олссон, Камболов (Фьолусон, 76), Вильена, Стоцкий (Фернандеш, 62), Берг (Ари, 70), Сулейманов.

Судья: Харальд Лехнер (Австрия)

Предупреждения: Перейра, 49, Соса, 54, Фернандеш, 77 - Олссон, 29, Спайич, 31, Рамирес, 63

24 октября. Трабзон. Стадион «Шенол Гюнеш».