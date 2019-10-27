2019-10-27T14:31:13+03:00
Общество

Краснодарцам показали редкое оружие и дали мастер-класс партизанской кулинарии

Необычная выставка открылась в Чистяковской роще
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Все экспонаты выставки можно трогатьВсе экспонаты выставки можно трогатьФото: Наталья КОРНИЕНКО
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В Чистяковской роще Краснодара около фонтана на Центральной аллее 27 октября открылась необычная выставка, посвященная Дню комсомола. Ее организовал клуб исторического фехтования «Святослав».

Абсолютно каждый здесь может подержать экспонаты, сделать фото на память и поговорить с инструкторами. А посмотреть здесь есть на что – это различное оружие времен Великой Отечественной войны, взрывоопасные предметы со времен революции до наших дней, устройства, обеспечивающие связь в полевых условиях и многое другое.

Некоторые экспонаты представлены впервые Фото: Наталья КОРНИЕНКО

Некоторые экспонаты представлены впервыеФото: Наталья КОРНИЕНКО

- К традиционным выставкам добавился стенд партизанской кулинарии «Пища тревожной молодости». Это та еда, которую делали в нашей стране в трудные времена – хлеб из желудей, салат из лебеды, кофе из цикория. Каждый может приготовить и попробовать самостоятельно. Все рецепты подлинные, по ним готовили наши прабабушки, - рассказал «КП-Кубань» руководитель клуба Сергей Никонов.

Кроме того, представлено оружие холодной войны – карабины, автоматы, новые виды мин, появившиеся во времена противостояния блока НАТО и стран Варшавского договора. Выставка работает до 16:00.

Часть выставки посвящена военной медицине Фото: Наталья КОРНИЕНКО

Часть выставки посвящена военной медицинеФото: Наталья КОРНИЕНКО

Следующая выставка клуба «Святослав» пройдет 4 ноября на аллее Книжного рынка. Она получила название «Клинок сквозь века». В экспозицию вошли реплики холодного оружия от Античности до Нового Времени.

Можно примерить исторический костюм или доспех, приобщиться к одному из древних ремесел, попробовать пищу далеких предков. Время работы выставки с 11 до 16 часов.

Блюда партизанской кухни мог попробовать каждый Фото: Наталья КОРНИЕНКО

Блюда партизанской кухни мог попробовать каждыйФото: Наталья КОРНИЕНКО

А 7 ноября вновь у малой сцены Чистяковской рощи состоится традиционная выставка «Оружие Революции», на которой будут представлены образцы вооружения не только российских, но и кубинских революционеров.

- Гостей ждет встреча с легендарными персонажами: Анкой-пулеметчицей, Петькой, Павкой Корчагиным, матросами «Авроры» ,латышскими стрелками и многое другое, - рассказали организаторы.

Лепешки из дубовых желудей, салат из лебеды и другие блюда тяжелых времен Фото: Наталья КОРНИЕНКО

Лепешки из дубовых желудей, салат из лебеды и другие блюда тяжелых временФото: Наталья КОРНИЕНКО

Кстати, статью частью команды клуба исторического фехтования «Святослав» можно, записавшись в пионерский отряд наследие. Сделать это можно на страничке «Вконтакте». Там же появляется информация о новых выставках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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