2019-10-27T21:03:59+03:00
Спорт

Обзор матча Краснодар – Оренбург 27 октября 2019 – 1:1. Счет, голы, статистика игроков

Представляем Вашему вниманию обзор матча 14 тура РПЛ Краснодар - Оренбург 27 октября 2019 – 1:1. Видео голов, итоговый счет, статистика игроков
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Краснодар в очередной раз не смог обыграть Оренбург, команды сыграли вничью Фото: ФК "Оренбург"Краснодар в очередной раз не смог обыграть Оренбург, команды сыграли вничью Фото: ФК "Оренбург"
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«Краснодар» не сумел воспользоваться осечками соперников и сыграл вничью с «Оренбургом». Встреча в Краснодаре закончилась со счетом 1:1. Оба мяча были забиты в первом тайме. На гол Деспотовича «быки» ответили точным ударом «Фернандеша».

«Краснодар» заканчивал матч в меньшинстве, на 81-й минуте за грубый фол против Мишкича был удален Маркус Берг. После этого матча у «черно-зеленых» 28 очков и четвертая строчка в турнирной таблице.

Обзор матча Краснодар – Оренбург 27 октября

Краснодар - Оренбург. 0:1. Джордже Деспотович, Российская Премьер-Лига, 14 тур 27.10.2019.Краснодар - Оренбург. 0:1. Гол Джордже Деспотовича

Краснодар - Оренбург. 1:1. Мануэл Фернандеш, Российская Премьер-Лига, 14 тур 27.10.2019.Краснодар - Оренбург. 1:1. Первый гол Мануэла Фернандеша за Краснодар

К началу встречи краснодарцы уже знали, что ЦСКА и «Локомотив» проиграли и оставили «быкам» отличные шансы на чистое второе место в турнирной таблице. Но «черно-зеленым» противостоял неудобный соперник «Оренбург». В РПЛ «Краснодар» ни разу не выигрывал у газовиков.

В стартовом составе у хозяев поля впервые появился Мануэл Фернандеш, а на острие атак вышли Сулейманов, Ари, активно помогал впереди Уткин.

«Краснодар» быстро прибрал мяч и много времени проводил в атаке, постоянно угрожая воротам соперника, но счет открыл «Оренбург», явно искавший счастья в контратаках.

Алвеш и Рогич в штрафной отыгрались в стеночку, Филип в дальний угол ворот нанес удар, который шел мимо ворот, но Рамирес мяч отбил прямо на ногу Деспотовичу. Форвард без помех сыграл на добивании и забил свой шестой мяч в сезоне – 0:1!

«Оренбург» подтвердил статус неудобного соперника для «Краснодара». Правда, «быки» смогли еще до конца первого тайма сравнять счет. Шапи справа по диагонали двигался с мячом к центру в сторону штрафной и дал проникающий пас на Уткина, но его удержали защитники, а за их спинами оказался Фернандеш, который в касание с носка пробил в ближний угол.

Во втором тайме «Оренбург» попытался отодвинуть игру от своих ворот. «Краснодар» к середине тайма инициативу вернул, но воплотить ее в голевые моменты получалось нечасто. Освежить игру в атаке был призван вышедший вместо Уткина Берг. Однако на поле он провел куда меньше, чем того хотел. На 81-й минуте швед получил красную карточку за безрассудный подкат в центре поля.

Оставшись в меньшинстве «Краснодар» не смог добиться своей первой победы в чемпионате над «Оренбургом» - 1:1.

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

Краснодар – Оренбург 1:1 (1:1). Голы: Фернандеш, 43 - Деспотович, 32.

Статистика игроков

Краснодар: Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес, Уткин (Берг, 64), Фернандеш (Стоцкий, 82), Олссон (Камболов, 71), Вильена, Ари, Сулейманов

Оренбург: Климович, Малых, Шахов, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Алвеш (Афонин, 90), Рогич (Черных, 69), Деспотович.

Судья: Алексей Матюнин (Москва)

Предупреждения: Деспотович, 19

Удаления: Берг, 81

27 октября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 30 638 зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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