2019-10-25T12:42:23+03:00
Спорт

Краснодар - Оренбург. Прогноз и ставки на матч 14 тура РПЛ 27 октября

Прогноз, коэффициенты и ставки на матч 14 тура РПЛ Краснодар - Оренбург. Матч состоится 27 октября в 19:00 мск на стадионе «Краснодар»
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Прогноз и ставки на матч Краснодар - Оренбург 27 октября Фото: ФК "Краснодар"Прогноз и ставки на матч Краснодар - Оренбург 27 октября Фото: ФК "Краснодар"
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В матче 14 тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на домашней арене принимает «Оренбург». «Быки» занимают третью строчку с 27 очками, пропустив вперед «Зенит» и «Локомотив», южноуральцы пока только 12-е и имеют в активе 14 очков.

В прошлом туре «Оренбург» уступил «Крыльям Советов» и временно потерял тренера Владимира Федотова, который дисквалифицирован после стычки в конце матча. «Краснодар» же сыграл вничью с «Динамо», а в четверг добился первой победы в Лиге Европы над «Трабзонспором». Несмотря на переполненный лазарет и усталость, «черно-зеленые» возвращаются в Краснодар в хорошем настроении.

Прогноз и ставки на матч Краснодар - Оренбург 27 октября

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом предстоящей встречи. Коэффициент на победу «быков» - 1,6, на ничью – 4,1, а в случае победы «Оренбурга» ставку можно увеличить в 5,5 раза.

Хорошее настроение, домашние трибуны большое желание не отпустить соперников из группы лидеров должны помочь «Краснодару» взять свои три очка в этом туре. Но сделать это будет непросто. «Оренбург» неудобный соперник для «быков».

Прогноз «КП» - победа «Краснодара»

История встреч Краснодар - Оренбург

Матч Краснодар - Оренбург 27 октября станет шестым официальным в истории соперников. Четыре матча состоялись в рамках премьер-лиги, еще однажды команды сходились в Кубке России. В этих играх соперники одержали по одной победе при двух ничьих и общей разнице мячей 9:9. В играх РПЛ перевес пока на стороне южноуральцев, выигравших один матч и в трех поделивших с «быками» очки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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