2019-10-25T13:39:24+03:00
Общество

Два жителя Кубани на свои деньги поставили памятник летчикам, погибшим освобождая от фашистов их станицу

Алигбек Бабаев и Юрий Тихонов установили мемориал взамен рассыпавшегося от времени
Ева МУР@kp_kuban
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С новой черной мраморной плиты на потомков смотрят вечно молодые летчики, защитившие свою землю. Фото: Константин СкоробогатькоС новой черной мраморной плиты на потомков смотрят вечно молодые летчики, защитившие свою землю. Фото: Константин Скоробогатько
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Каждый кусочек земли в Краснодарском крае буквально пропитан кровью советских солдат. 76 лет назад здесь шли ожесточенные сражения за благодатные территории. Почти в каждом населенном пункте есть своя сопка героев или могила павшим. Правда, некоторые малоизвестные мемориалы потускнели от времени, стерлись на них лица воинов, когда-то освобождавших хутора и станицы. Часто ценой собственной жизни.

В Абинске пара энтузиастов решила, что негоже это — забывать героев. Несколько лет Алигбек Бабаев и Юрий Тихонов копили средства. Ходили в архив и краеведческий музей, чтобы восстановить имена и лица людей, освобождавших город от фашистов.

- Я случайно узнал о братской могиле летчиков на городском кладбище, - рассказывает Алигбек Бабаев. В Абинске он известен своими работами по художественной ковке из металла. Этим зарабатывает на жизнь. - В ее изголовье бетон уже тогда почти раскрошился. Имена и лица сложно было разобрать.

Вместе со своим товарищем Юрием Тихоновым он получил в архиве фотографии и документы на Карелина Алексея Петровича, 1908 г.р., Фенина Александра Григорьевича, 1919 г.р., Меламеда Льва Павловича, 1919 г.р. и Дидовича Ивана Кириллович, 1921 г.р. Их экипаж погиб 23 января 1943 года.

- Требовалось согласование в районной администрации. Нашу идею там одобрили, - продолжает Алигбек Бабаев.

Летом работы были завершены. Теперь с новой черной мраморной плиты на потомков смотрят вечно молодые летчики, защитившие свою землю.

СПРАВКА «КП»

В январе 1943 года советские войска готовились к прорыву «Голубой линии» — мощнейшего оборонительного рубежа, протянувшегося от Азовского моря до Новороссийска. Для того чтобы ослабить немецкую группировку, командование 63-го Краснознаменного Керченского полка направило тройку бомбардировщиков «В-3 Бостон» нанести удар по железнодорожной станции Абинская. Самолеты накрыли бомбовым ударом цистерны с горючим, вагоны с боеприпасами и военной техникой. Когда бомбардировщики легли на обратный курс, снаряд 88-миллиметрового зенитного орудия разорвался под правой плоскостью ведущей машины, которой командовал старший лейтенант Алексей Карелин. Самолет упал на пересечении улиц Володарского и Свободы. Все четверо членов экипажа погибли. Местные жители бросились вытаскивать тела из смятого фюзеляжа. Румыны отогнали людей, стащили с погибших летчиков меховые комбинезоны, а их тела кинули в горящий бомбардировщик. Подросток Володя Никулин успел выхватить из огня планшет штурмана. Так удалось восстановить имена членов экипажа: старшего лейтенанта Алексея Карелина, сержанта Льва Маламеда, младших сержантов Ивана Дидовича и Александра Фенина. Останки летчиков похоронили в огороде частного дома, в 1977 году их перенесли на городское кладбище и захоронили возле памятника «Скорбящая мать». Об этом рассказал абинский краевед, поисковик «Кубанского плацдарма» Виктор Пономарев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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