Окрыленные знаниями: В Краснодарском авиационном училище прошел выпуск 525 офицеров

Строевой плац легендарного Краснодарского летного училища имени Серова, давшего путевку в небо космонавтам и летчикам-испытателям, за свою историю видел немало торжественных событий. А уж сколько слышал клятв из уст юношей (а с 2017 года и девушек)! И вот вновь у стен родной альма-матер десятки офицеров выстроились в парадные коробки. На выпуск новоиспеченных лейтенантов приехали близкие и друзья. Еще вчера парни были курсантами, с особым упорством чеканили шаг, стирая подошвы сапог, и по-цыплячьи тянули головы под чуткие команды своих наставников. Сегодня они начинают самостоятельную жизнь, правда, уже в звании лейтенантов.

- Среди 525 выпускников этого года - 14 золотых медалистов, 42 курсанта получили дипломы с отличием, - говорят в училище.

Для будущего летчика дорога в небо измеряется далеко не километрами, а уровнем знаний и часами налетов на специальных тренажерах. В этом плане попасть в ряды курсантов Краснодарского авиаучилища – большая удача. Ведь это единственный вуз в стране, который готовит военных летчиков для частей ВКС России. Отбор строгий – от парней требуются идеальное здоровье, выносливость, отличная память и высочайшее самообладание. При этом курсант должен понимать, что он несет колоссальную ответственность за человеческие жизни и дорогостоящую технику, на которой предстоит подниматься в воздух. Нынешний выпуск – подтверждение тому, что случайных людей в этой профессии не бывает.

Спасти раненый «Альбатрос»

27-летний Михаил Еманов – один из отличников и гордость военного училища. Его имя, как и еще одного выпускника Краснодарского ВВАУЛ, Героя Российской Федерации майора Романа Филипова, навсегда вписано в историю авиации. Награду летчик, бесстрашно принявший в Сирии последний бой с окружившими его боевиками, получил посмертно. Равняясь на старшего товарища, проявил свои лучшие пилотские качества и Михаил Еманов.

Курсант Михаил Еманов вместе с летчиком-инструктором учебной авиационной базы Майкопа Евгением Бондаренко.

27 апреля 2018 года тогда еще курсант 4 курса факультета истребительной авиации проходил практику на полигоне под Майкопом. Михаил отрабатывал самостоятельное управление Л-39 «Альбатрос». Взлет с конвейера, полет по кругу – эти упражнения он щелкал как орешки. К девяти часам утра летчик уже успел дважды подняться в воздух и сесть, но очередная «задачка» по сложному пилотажу штурмовика превратилась в сложнейший экзамен.

- Все было как обычно. Запустился, подрулил к полосе, начал взлетать, - вспоминает Михаил Еманова. – Мельком взглянул влево за кабину, чтобы уточнить направления по наземному ориентиру. Когда посмотрел вперед, то получил птицу в лоб.

Как оказалось, на высоте 170 метров над землей на скорости 300 км/ч в самолет курсанта врезалась птица. Причем, судя по повреждениям, не с каким-нибудь голубем и не с вороной, а, скорее всего, с журавлем. Пернатый пробил остекленение, осколки засосало в воздухозаборник двигателя. Такую ситуацию асы называют «нештаткой» - при наборе высоты это уже непростое испытание для летчика. Мало того, что времени гораздо меньше на спасение машины, так еще мотор у Л-39 всего один.

Меньше минуты на подвиг

Решение нужно было принимать молниеносно. Варианта два - покинуть самолет либо экстренно приземляться.

- Катапультируйся! - пришла команда с аэродрома.

Вот только сообщение с земли курсант не слышал - начались проблемы со связью. После того, как раненой птицей стал сам «Альбатрос», пилот решил во что бы то ни стало посадить неуправляемую машину – уводил ее от поселка и от газонапорной станции.

- Можно было выпрыгнуть. Но тогда машина могла рухнуть на крыши домов хутора Косинов неподалеку от меня. Да еще газонаполнительная станция была рядом. В тот момент я уже думал не о себе, а о тех, кто беззаботно смотрит в небо и говорит: «О, очередные учения проходят», - объяснял свой поступок курсант.

Причем сначала пилот хотел приземлить Л-39 обратным курсом, но понял, что не успеет – земля близко. Ко всему прочему в самолете был полный бак топлива, который мог взорваться при ударе о землю. Но курсант удержал «Альбатрос» от заваливания и сумел посадить штурмовик на «брюхо».

За этот подвиг, который длился чуть больше полуминуты, на синем кителе офицера сияет орден Мужества. Коллеги и инструкторы даже спустя время продолжают восторгаться филигранной посадкой. Да еще какой! Повреждения у «Альбатроса» были настолько незначительными, что штурмовик восстановили и дали добро на дальнейшую эксплуатацию.

Кстати, Михаил Еманов в летное училище попал лишь с четвертой попытки. В 2008 году Михаил выдержал все испытания, но не прошел конкурсный отбор. Попробовать свои силы решил на следующий год, но снова неудача. Тогда парень ушел в политехнический институт учиться на инженера, но, заскучав на лекциях, бросил гражданский вуз. В 2013-м парень все же решил, в третий раз, попытаться приблизиться к своей мечте. Но в этот раз успешному зачислению помешал возраст. На момент поступления Михаилу уже стукнуло 22 года - возрастной порог был превышен. Но только для того, кто не прошел срочную службу. Абитуриентам, служившим в армии, дают еще два года – до 24 лет. Этой возможностью и воспользовался наш выпускник, который в 2014-м надел солдатские сапоги и прямо со «срочки» пополнил ряды военного училища.

- Родной брат мамы Сергей Балуев летал на штурмовиках, еще один мой дядя - летчик Сергей Горшков. Именно они были для меня примером. Глядя на них я понимал, что гражданская жизнь – это точно не для меня, то ли дело – быть военным летчиком. Причем даже после этого ЧП я ничуть не разочарован – буду летать на истребителях, - уверенно заявлял Михаил Еманов.

Сразу после получения награды курсант признавался, что метит в боевой полк.

- Я уже выбрал дальнейшее место службы - 689-й истребительный авиационный полк в Калининградской области, летать собираюсь на самолете Су-27. Как всегда и мечтал, - делится хорошими новостями Михаил Еманов. - Моя семья полностью поддержала мой выбор, сейчас готовимся к переезду.

Иллюзия полета

По словам пилотов, освоить управление самолета по картинкам и научиться безошибочно работать с показаниями приборов в теории невозможно. Именно поэтому прежде, чем подняться в небо, курсант проходит «летную практику» на тренажере. То, что это не игрушка, парни понимают сразу – на таком «самолете» моделируются любые погодные условия, турбулентность, обледенение, имитация различных видов отказов позволяют подготовить летчика к действиям в нестандартных ситуациях в полете. В кабине точной копии учебно-тренировочного Л-39 виртуальная модель полета проецируется на огромном экране прямо перед глазами летчика. Словом, до первого настоящего полета курсант сможет понять, с какими форс-мажорами в воздухе может столкнуться. Готовым надо быть ко всему!

За штурвал настоящего самолета курсанты впервые садятся в конце третьего года обучения. По результатам отбора и в соответствии с выбранной специализацией курсантов распределяют по учебным центрам.

25-летний Максим Большаков из Нижнего Тагила активную летную подготовку проходил на факультете бомбардировочной и штурмовой авиации, который базируется в Борисоглебске. Здесь курсантов ставят на крыло с помощью штурмовика Л-39.

История мечты молодого человека, который не скрывает искреннего воодушевления в момент, когда речь заходит о полетах, началась в юношеские годы.

- В школе занимался борьбой, я кандидат в мастера спорта по дзюдо, еще имею третий разряд по плаванию. А мой отец увлекался парашютным спортом. Лет в 14, смотря на его прыжки, вдохновился и я, - рассказывает выпускник. - Так я и попал в парашютный спорт. Сейчас за спиной уже 75 прыжков.

Каждый подъем на самолете в воздух настолько завораживал юношу, что после получения аттестата в школе долго с выбором профессии не колебался. Летчик и точка. Поддержали парня и родители. Отец Максима служил в ФСБ – к строгой армейской дисциплине и порядку привык, потому был уверен, что сыну летное дело будет по плечу.

- Я подал документы в Краснодарское авиационное училище, правда, в первый раз пролетел. Подкачали результаты ЕГЭ, - продолжает парень. - Сдаваться я, естественно, не собирался. За год улучшил баллы по предмету и даже успел пройти срочную службу в водолазной школе Севастополя. В 2014-м стал курсантом.

Парень хорошо учился, стараясь приблизить радостный миг, когда крылатая машина станет ему послушна. И вот долгожданная отработка теоретических знаний на аэродроме. Полеты в учебных полках здесь не прекращаются с раннего утра и до позднего вечера.

- Сначала обучались с инструктором, а потом допустили до штурвала одного. Сейчас у меня 216 часов налета. Освоил и бомбометание, и полет парой. Могу сесть за штурвал в любое время суток – хоть ночью. Но, замечу, маневренная авиация – 100% мое. В Сирии стоят самолеты Су-24, Су-25, Су-34 – все это профиль моего факультета, - рассказывает Максим. - После выпуска мы подписываем контракт. Пока далеко на будущее не загадываю, посмотрим, как по службе пойдет, куда попаду по распределению. Но командировку в Сирию планирую, правда, еще никто не зовет, все-таки мы молодые летчики. Опыта надо набраться.

Школьники за 5 лет стали воздушными асами

Еще один выпускник, 26-летний Иван Усов из города Каменск-Уральский Свердловской области точил свое мастерство в учебном центре военно-транспортной авиации в Балашове. Здесь готовят будущих транспортников и дальников.

Иван воспитывался в самой обычной семье. Мечта о небе поселилась в душе мальчика в раннем детстве, когда каждый пролетающий в воздухе самолет школьник провожал взглядом. Еще сильнее загорелся летной профессией парень на срочной службе в военной разведке. А после возвращения домой встал выбор, чем все-таки заняться дальше.

- Я поступил в Уральский федеральный университет, отучился на программиста, но работать по этой специальности никогда не горел желанием. Отправившись на службу по контракту, начал узнавать, где бы квалификацию повысить, а мне начальство говорит – «Попробуй в училище поступить, возраст позволяет», - рассказывает Иван. - Начал узнавать, куда документы можно подать. Обучение на вертолетчика тут же отмел – никогда не привлекали меня эти машины. Решил подавать документы в Краснодарское летное училище имени Серова – с первого раза был зачислен.

Родители Ивана, как и многие, отпускали сына, скрепя сердце – особенно переживала мама парня. Но со временем расстояние перестало быть проблемой.

- После третьего курса мне сказали, что я для истребителя гожусь. Это, конечно, романтика, но и огромные перегрузки. Здраво оценив свои возможности, решил, что транспортные самолеты мне подходят больше, - добавляет Иван Усов.

У Ивана уже 210 часов налета. Сейчас, как и его товарищи, он ждет распределения – метит в 32-й отдельный транспортный смешанный авиационный полк, дислоцированный на аэродроме Кольцово (Екатеринбург).

Совсем скоро офицеры разъедутся по всей стране защищать ее рубежи. И не исключено, что очень скоро в небе мы увидим росчерк крыла истребителя или реактивный след «дальника» под управлением краснодарских выпускников. Кто-то из лейтенантов наденет флотскую форму, ведь грамотные специалисты ПВО нужны и на корабле. Из училища в ВМФ уйдут 15 человек.

Завершает церемонию выпуска торжественное прохождение под звуки знаменитого «Прощания славянки» по плацу, которое сопровождает неофициальная, но обязательная традиция. Выпускники военных училищ бросают себе под ноги монеты.

- Служить не за деньги, а за честь страны, - говорят лейтенанты.